Dlouhodobě nemocní zaměstnanci si polepší, dostanou až 72 procent mzdy

Zaměstnanci v delší pracovní neschopnosti budou zřejmě dostávat vyšší nemocenskou. Novelu zákona hladce schválili senátoři. Zatímco teď dostávají zaměstnanci od 15. dne nemoci 60 procent příslušného vyměřovacího základu, nově by se měla dávka postupně zvyšovat - po měsíci nemoci a znovu od 61. dne. Stát zvýšení nemocenské ročně vyjde zhruba na 2,5 miliardy korun.

Podle ministerstva práce a sociálních věcí novela vrací situaci do podoby před škrty způsobenými ekonomickou krizí. Jak informoval Radiožurnál, ministr pro lidská práva Jan Chvojka z ČSSD zastupoval nepřítomnou šéfku resortu práce. Novela podle něj mimo jiné zavádí i elektronické neschopenky. A to od roku 2019, aby byl čas na přípravu. V té době podle Chvojky by už neměla být elektronizace zdravotnictví pro lékaře úplnou novinkou.

„Lékaři se setkají s elektronizací už v roce 2018, kdy bude zaveden e-Recept. e-Neschopenka bude na rozdíl od něj dobrovolná, bude mít i listinnou podobu," řekl Chvojka v Senátu. Pokud novelu podepíše prezident, začne platit od příštího roku.

Přestože nakonec nikdo ze senátorů nehlasoval proti, výhrady měli hlavně senátoři opoziční ODS. Senátorce Daniele Filipiové vadí, že se návrh na zvýšení nemocenské dostal do zákona až při projednávání v Poslanecké sněmovně a nebyl součástí normy od samého začátku.

„Myslím si, že takovýto zásah do nemocenské by měl přijít už z vlády, a ne být načten ve druhém čtení v rámci obecné rozpravy, dokonce ani na výboru to nebylo předloženo jako výborový návrh," řekla Filipiová.

Chvojka nesouhlasil. Podle něj návrh na zvýšení nemocenské ve sněmovně nebyl úplnou novinkou. Předem ho podle něj několikrát projednávala koaliční rada i tripartita.

Novela ale neupravuje jen nemocenskou a elektronické neschopenky. Zjednodušuje živnostníkům administrativu. Na základě zkušeností České správy sociálního zabezpečení například upravuje vracení přeplatků na pojistném.