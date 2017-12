Češi při koupi nemovitosti často neřeší její skutečný stav, každá třetí má přitom skryté vady

Každá třetí prodaná nemovitost v Česku má skryté vady. Vyplývá to z údajů společnosti Zdravá nemovitost. Po celé republice přitom ročně proběhne převod zhruba půl milionu bytů a rodinných domů. Češi se ale o technický stav bydlení příliš nezajímají. Podle průzkumu agentury Response Now si informace zjišťuje jen necelých deset procent dotázaných. Praha 6:35 22. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto. | Zdroj: Pixabay

Pan Petr z Chrudimska koupil byt za víc než tři miliony korun. Po dvou týdnech od uzavření kupní smlouvy si ale všiml děr mezi palubkami. Obrátil se proto na původního majitele. Ten ale jeho výtky nepřijal. Nakonec si Petr na posouzení bytu pozval technického inspektora.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Při koupi nemovitosti Češi často neřeší skutečný stav bytu nebo domu. O technický stav se zajímá jen necelých deset procent dotázaných. Více si poslechněte v reportáži Zuzany Švejdové.

„Původně jsem chtěl jen dodatečnou slevu, abych ten problém mohl opravit. Ale inspekce ukázala, že se jedná o závažný problém s celou statikou domu a oprava by stála necelý milion korun. To mě překvapilo a raději jsem se rozhodl, že od kupní smlouvy odstoupím a budu požadovat zpátky celou kupní cenu,“ řekl Petr Radiožurnálu. Peníze nakonec po pár měsících získal. Vady totiž včas reklamoval.

Podobné zkušenosti má podle průzkumu společnosti Zdravá nemovitost až třetina kupujících. Mezi nejčastější závady bytů patří například nefunkční odpady, vlhké stropy nebo taky špatně provedené parapety u oken.

„Ty plechy, které tam jsou, jsou často velice špatně osazeny, špatně utěsněny na to boční ostění. A velice často může docházet k tomu, že těmito netěsnostmi zatéká voda. Další takovou vadou, která je poměrně častá u starších objektů, je to, že když má suterén, tak do toho suterénu zatéká,“ dodává hlavní inspektor sdružení Nemopas Radim Mařík.

Reklamace

Při zjištění takových závad se kupující můžou obrátit s reklamací přímo na původního majitele. Mají na to pět let od uzavření kupní smlouvy. Kromě slevy, která může dosáhnout i stovek tisíc korun, mají lidé nárok taky na odstranění vad. V závažnějších případech je pak možné od smlouvy úplně odstoupit.

A to i tehdy, když si lidé koupí nemovitost přes realitní kancelář. „Pokud makléř svou radou nebo doporučením způsobí škodu, nese za ní zodpovědnost. Pro případný spor kvůli reklamaci je však zodpovědný původní majitel. Zda původní majitel bude vyžadovat náhradu po realitní kanceláři, je pouze na něm,“ říká Radiožurnálu zakladatel společnosti Zdravá nemovitost Michal Flachs.

Realitní makléři

Přes polovinu všech obchodů s nemovitostmi přitom v Česku probíhá prostřednictvím realitních kanceláří. Ne všichni makléři ale mají odbornou kvalifikaci nebo dlouholetou praxi. Zákon totiž nic takového nenařizuje. V Česku je přitom podle statistiků evidováno přes 14 tisíc realitních makléřů.

„Kredit realitního makléře je u nás stále nízký a spousta klientů vnímá makléře jako nutné zlo. Myslím si, že je to tím, že spousta makléřů pracuje hlavně pro provizi a nepracuje pro klienta,“ popisuje výkonný ředitel Reality IQ Ondřej Mašín. Často tak dochází k případům, že se makléři o technický stav nabízené nemovitosti vůbec nezajímají a klient se tak o možných vadách nedozví.

Kontrolu přitom může zajistit technický inspektor, který dokáže defekty odhalit. Například v západních zemích je technická inspekce běžnou součástí prodeje. A třeba ve Spojených státech figuruje ve zhruba 90 procentech prodejů.