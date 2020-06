Nemovitosti v příštích letech zlevní, pak začnou kvůli měnové politice zdražovat, odhaduje analytik

Nemovitosti v Česku patřily v posledních letech k nejvýnosnějším investicím, podle České národní banky byly reality dokonce předražené. Očekávané problémy tuzemské ekonomiky kvůli koronaviru ale vyvolávají otázku, zda nebudou nemovitosti zlevňovat, protože na ně lidé nebudou mít.

Ve speciálu Českého rozhlasu Plus debatovali ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek, hlavní analytik Conseq Investment Management Martin Lobotka a sociolog Tomáš Kostelecký. Speciál Praha 9:26 17. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Peníze (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Ceny na situaci v podstatě nijak nereagovaly. Základní dva tržní parametry, tedy nabídka a poptávka, se nemění. Poptávka je velká a bytů k prodeji je málo,“ řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak se budou vyvíjet ceny bydlení? Poslechněte si celý speciál

„Jedině významnější hospodářský pokles by mohl vést k poklesu poptávky, ale většina expertů to nečeká,“ dodal.

Změny neočekává ani na straně nabídky, protože zejména ve velkých městech je problém s povolováním nových staveb.

„Vlastní výstavba, která vždy trvala nejdéle, je dnes z celého toho procesu nejkratší. Nejvíc času nám zabere příprava staveb,“ řekl.

Naději na zlepšení Kadeřábek spatřoval v původním návrhu nového stavebního zákona, ten ale po připomínkování na ministerstvech doznal takových změn, že je otázkou, zda ho vůbec má smysl přijímat.

Dolů a nahoru

Hlavní analytik Conseq Investment Management Martin Lobotka ovšem očekává pozvolný pokles cen bydlení. Poukazuje na to, že loni byla v Praze zahájena výstavba největšího počtu bytů za posledních 10 let a celorepublikově počet zahájených staveb vzrostl o pětinu.

Především se podle analytika změní situace na straně poptávky – vzroste nezaměstnanost, mzdy budou stagnovat a banky budou ostražitější v poskytování úvěrů. „Vliv bude mít i pokles vnitřní migrace do velkých měst, to jsme viděli už v letech 2010 až 2014, kdy ceny stagnovaly,“ podotýká Lobotka.

„V delším časovém období, dejme tomu do pěti let, ale všechny tyto efekty přehluší ultra volná měnová politika a ceny nemovitostí se vrátí k růstu. Bohužel,“ dodává analytik.

Před schválením je nyní zrušení daně z nabytí nemovitosti, naopak daň z nemovitosti může vzrůst s tím, jak vláda bude v krizi hledat další příjmy: „Nijak by mě to nešokovalo. Většina vyspělých států má relativně nízké zdanění bohatství. U nás je zdaněno vše, co se hýbe – a majetek je poslední věc, která ještě zdaněna není.“

Podle sociologa Tomáše Kosteleckého koronavirová krize zatím ovlivnila trh s bydlením jen velice krátkodobě. Kvůli uzavření hranic odpadla možnost krátkodobě pronajímat byty cizincům.

Dlouhodobý vliv naopak může mít navazující hospodářská krize, zatím je podle Kosteleckého ale brzy odhadovat, jak hluboká bude: „Je možné, že jak rychle ten propad nastal, tak stejně rychle může přijít i zotavení. Může to ale vyvolat i dlouhodobé strukturální potíže.“

„Spousta lidí si pořídila nemovitost jako investici. Pokud začnou mít problémy se splácením, budou ji muset prodat a tím klesnou ceny. Bylo to vidět během krize, kterou v roce 2008 vyvolaly problémy na americkém hypotečním trhu,“ připomíná Kostelecký.