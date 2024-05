Neočekávaná inflace by měla začít klesat během léta. Změny cen v obchodech nejsou výrazné, říká ekonom

Dubnová inflace se neudržela u dvou procent, ale vystoupala více, než předpokládala centrální banka. Meziměsíčně poskočila ve srovnání s loňským dubnem dokonce o 2,9 procenta. Nejvíce zdražily potraviny a také pohonné hmoty. „Inflace na těchto úrovních vydrží ještě v květnu a červnu,“ je přesvědčený hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš v pořadu Řečí peněz. Praha 8:00 19. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Meziměsíční změny cen v obchodech nejsou výrazné (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nárůst inflace těsně pod tři procenta je podle ekonomů překvapení, byť se navýšení očekávalo. „Osobně jsem inflaci čekal někde okolo 2,6 procenta. Neřekl bych ale, že to je úplně revoluční zpráva,“ přiznává ekonom Bureš.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak významný nárůst je skok dubnové inflace na 2,9 procenta? V pořadu Řečí peněz odpovídá hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš

Psychologický efekt, kdy lidé při navyšující se inflaci začínají šetřit, by ale podle něj nastat nemusel. Zároveň by nemusel pokračovat ani nárůst. „Inflace na těchto úrovních vydrží ještě v květnu a červnu. Během léta by ale měla být nižší,“ vysvětluje Bureš.

Meziměsíční změny cen v obchodech taktéž nejsou výrazné. „Český spotřebitel se vrací do normálu. Je to tedy spojené s o něco vyššími inflačními očekáváními, než jsou ta dvě procenta, která by se centrální bance líbila. Ale nevracíme se do žádných dvouciferných hodnot,“ podotýká.

Spotřebitelské ceny meziměsíčně vzrostly o 0,7 %. Meziročně spotřebitelské ceny v dubnu vzrostly o 2,9 %, což bylo o 0,9 procentního bodu více než v březnu.



>>> https://t.co/pIaFPjvRt5#ČSÚ #rychlainformace #inflace #ceny pic.twitter.com/HryBFAF55t — ČSÚ (@statistickyurad) May 13, 2024

Směnné kurzy

Číslo inflace také pohnulo kurzem koruny vůči ostatním měnám. „Prvotní reakce byla velmi pozitivní. Tím, že máme pověst konzervativní centrální banky, tak koruna reaguje na vyšší inflační čísla dobře,“ těší ekonoma.

Německu hrozí dvě ekonomické recese v řadě. Bylo by to teprve podruhé v jeho poválečné historii Číst článek

„V tuto chvíli se pohybujeme pod 25 korunami za euro. Tam i nějakou dobu zůstaneme. Na druhou stranu, kdyby ‚ustřelila‘ až příliš a dostali bychom se pod 24,5 koruny, tak by si centrální bankéři mohli říct, jestli není na čase snižovat úrokové sazby agresivněji,“ popisuje Bureš.

Silná koruna totiž bude odvádět část práce za centrální banku, což by ji nakonec mohlo zbrzdit. Ekonom ale nyní vidí prostor, aby Česko mohlo na stávajícím kurzu vydělávat. Byť pouze v nejbližších týdnech.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.