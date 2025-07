Neplatíš výživné, nebude fotbal. Lidé se exekuce nebojí, potřebujeme nové nástroje, říká exekutor

Senátem prošla novela občanského zákoníku, která umožní prodej dlužného výživného exekutorům. Jak ale upozorňuje pro Český rozhlas Plus soudní exekutor Martin Štika, obecná vymahatelnost se dnes pohybuje jen okolo 30 procent, ať jde o výživné, nebo třeba o spotřebitelský úvěr: „Zákoník říká, že ten, kdo si to koupí, tak to musí koupit za 100 procent dlužné částky. To znamená, že na tom pravděpodobně bude tratit peníze.“ Interview Plus Praha 16:00 16. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soudní exekutoři stále pracují podle legislativy z doby před 25 lety (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Podle něj může nová možnost pomoci v jednotlivých případech, kdy jde o dostatečně bonitní dlužníky, kteří mají se svými partnery spory spíše komunikačního charakteru. „My ale primárně potřebujeme řešit situaci samoživitelů, kteří vymáhají výživné a povinná osoba se tomu vyhýbá,“ zdůrazňuje.

Stávající úprava je podle něj příliš slabá a umožňuje dlužníkům držet peníze na zahraničních účtech či v kryptoměnách a zároveň se vůči exekutorům a státní správě tvářit jako nemajetní, přestože peníze mají.

Štika se proto nedomnívá, že by se nyní z vymáhání výživného stal lukrativní byznys. „Dokážu si představit různé nekalé praktiky, například že lidé, kteří potřebují peníze okamžitě, jsou schopní podepsat všechno. Formálně to prodat za 100 procent a pak část peněz kupujícímu vrátit v hotovosti. To možné je, záleží na regulaci,“ shrnuje.

„Myslím, že stát neustále hledá nějaké náhražky a bojí se sáhnout do systému vymáhání, aby bylo funkční a efektivní. Aby věřitel věděl, že když vymáhá výživné, tak ho vždy dostane. A to dnes není,“ dodává exekutor z královéhradeckého exekutorského úřadu.

Bezzubí exekutoři

Celkový dluh na výživném činí podle posledních údajů 13 miliard korun a dále roste. „Z toho si můžeme udělat obrázek, jaká je vymahatelnost. A není to tak, že by exekutoři dělali svou práci špatně nebo nebyli efektivní. Zkrátka nemají zákonné nástroje, aby to mohli dělat lépe,“ tvrdí Štika.

Soudní exekutoři stále pracují podle legislativy z doby před 25 lety, kdy bylo běžné, že lidé pracují na hlavní pracovní poměr a mají účet, auto či nemovitost. „Doba jde kupředu a oni pracují na dohody, mají účtu na třetí osoby nebo v zahraničí, auta mají darem a trvalé pobyty na úřadě. A exekutor je vůči dlužníkovi bezzubý,“ konstatuje.

Inspiraci pro nová donucovací opatření nachází na Slovensku, kde se diskutuje o omezování živnostenského oprávnění nebo volnočasových aktivit. „Nebudeš hrát divizní fotbal a platit tam nějaké příspěvky, když nejsi schopen měsíčně platit výživné,“ uvádí.

Lidé s vícenásobnými exekucemi prý mnohdy nevstupují do insolvence, v níž by museli část dluhů splatit, protože i když neplatí ani korunu, exekuce se jim za šest let zastaví.

„Lidé se dnes exekuce nebojí. Nic se jim nestane, jen generují další a další dluhy. To by nemělo být možné, ale dnes je to standard,“ dodává.

