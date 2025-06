Nepoctiví dodavatelé energií klientům zakazují odstoupení od smlouvy. ‚Je to nezákonné,‘ říká úřad

Energetický regulační úřad upozorňuje na jednu z praktik, kterou v poslední době používají někteří dodavatelé. Jde o případy, kdy spotřebitelé chtějí odstoupit od smlouvy v zákonné čtrnáctidenní lhůtě, ale dodavatelé jim to odepírají. Úřad varuje, že tím porušují zákon a hrozí jim za to sankce. „Někteří dodavatelé už během lhůty začínají s dodávkami elektřiny nebo plynu,“ vysvětlil pro Český rozhlas Plus mluvčí úřadu Jan Hamrník.

