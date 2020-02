Pražská pobočka Nestlé preventivně nařídila kvůli koronaviru některým zaměstnancům práci z domu

Jeden z největších potravinových koncernů na světě, firma Nestlé, zavedla ve své pražské a bratislavské pobočce kvůli koronaviru preventivní opatření. Někteří zaměstnanci teď budou po dobu 14 dní pracovat z domova. Důvod je podle mluvčího společnosti Roberta Kičiny čistě preventivní. Firma nemá potvrzení na výskyt koronaviru ani podezření na jeho výskyt. Kromě práce z domu mají zaměstnanci zakázané například i zahraniční pracovní cesty. Praha/Bratislava 14:25 27. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zaměstnanci pražské a bratislavské centrály Nestlé mají možnost pracovat až do 13. března z domova | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Cílem všech preventivních kroků, které společnost Nestlé zavedla, je minimalizace rizik a zabezpečení ochrany zdraví zaměstnanců. Opatření se podle mluvčího firmy ale nevztahují na všechny pracovní pozice.

„Tyto kroky se týkají jen pozic v pražské centrále a bratislavské centrále, zkrátka těch zaměstnanců, kteří mohou pracovat z domova. Z české pobočky společnosti tak pracuje z domova zhruba 300 lidí, ze slovenské je to okolo 350 zaměstnanců,“ říká pro server iROZHLAS.cz.

Produkce a výroba sice není touto prevencí nijak výrazně ovlivněna, ale i ve výrobních závodech přijalo vedení Nestlé jisté opatření. „Zvýšili jsme požadavky na hygienické návyky – používání dezinfekce, ochranných pomůcek, především tedy při kontaktu s lidmi, kteří přichází z externího prostředí,“ doplnil Fičina.

Není ale vyloučeno, že se zaměstnanci, kteří pracují ve výrobě, budou bouřit proti nařízení společnosti, že na práci z domu mají nárok jen administrativní pracovníci.

Modus operandi

„Je to dané povahou práce. Ti zaměstnanci, u kterých je to možné, zůstali doma. Uvědomujeme si, že to může vyvolat pocit rozdílných podmínek pro administrativní pracovníky a výrobní pracovníky, ale zkrátka ve výrobě to neumíme udělat jinak, proto jsme tam nařídili jiný modus operandi, který zahrnuje zvýšené hygienické požadavky,“ uvedl mluvčí Nestlé.

Pokud by se v České republice koronavirus objevil, firma by začala situaci ihned řešit. „Byl by to pro nás nejhorší možný scénář. Právě proto máme zavedená preventivní opatření a snažíme se v maximální možné míře minimalizovat riziko, že by se virus vyskytl v našich prostorách. Tato opatření mají tomuto scénáři předejít,“ sdělil Fičina pro server iROZHLAS.cz.

Práci z domova nařídila společnost na dva a půl týdne, tedy do 13. března. Pokud bude mít některý ze zaměstnanců po návratu z tzv. home office zdravotní komplikace, může jej manažer společnosti poslat na vyšetření, uvedl zástupce firmy.

Stavebniny DEK

Preventivní opatření zavádí i další firmy v České republice. Důvody pro tyto kroky jsou ale stejně jako u společnosti Nestlé čistě preventivní.

„Jsme v celé České republice, stavebniny dodáváme téměř do všech stavebních firem v zemi, a proto se cítíme být zodpovědní za to, abychom v budoucnu nebyli šiřitelem viru u nás. Máme 80 poboček, jezdíme mezi nimi a jsme extrémně opatrní,“ uvedl majitel společnosti Stavebniny DEK Vít Kutnar pro Radiožurnál.

Firma proto přijala také řadu opatření. „Zrušili jsme všechny porady, cesty manažerů na pobočky, všechno řešíme telefonicky nebo videokonferencemi. Zároveň jsme všem doporučili, aby necestovali do rizikových oblastí. Také jsme zrušili všechny služební cesty a hromadné akce. Protože ve chvíli, kdy by se virus objevil na jedné z poboček, během několika dnů by se rozšířil do celé firmy,“ dodal Kutnar.