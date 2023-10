Nákup společnosti NET4GAS je hazardem pro stát, investice se nevrátí, řekl Havlíček

Koupení společnosti NET4GAS, která v Česku provozuje rozsáhlý systém plynovodů a předávacích stanic, je hazardem pro stát, řekl v neděli v pořadu Partie CNN Prima News místopředseda sněmovny Karel Havlíček (ANO). Firma je vysoce zadlužená a investice se v budoucnu nevrátí, uvedl. Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) jde naopak o strategickou investici pro posílení energetické bezpečnosti státu, kterou podpořily znalecké posudky. Praha 17:54 1. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Karla Havlíčka (ANO) je | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nákup společnosti NET4GAS prostřednictvím státní společnosti ČEPS ve středu schválila vláda. ČEPS za firmu zaplatí maximálně pět miliard korun. První část tři miliardy korun bude uhrazena při dokončení transakce, další dvě miliardy pak v případě splnění ekonomických výkonnostních parametrů NET4GAS.

Společnost eviduje finanční aktiva ve výši 6,8 miliardy korun, zároveň má ale vydané dluhopisy za 18,5 miliardy korun a úvěry 14,5 miliardy korun s termínem splatnosti mezi lety 2025 a 2028.

Podle Havlíčka je akvizice velkým rizikem, protože do budoucna zadluží stát dalšími desítkami miliard korun. Upozornil na výsledky hospodaření firmy z posledních let, která se zhoršila zejména poté, co firma GAZPROM Export přestala platit za nasmlouvaný tranzit plynu přes ČR. Podle něj se proto investice státu v budoucnu nevrátí a krok ministerstva průmyslu a obchodu označil za nezodpovědnost.

Proti tomu se ohradil ministr Kupka. Podle něj záměr nákupu podpořily všechny posudky, které má vláda k dispozici. Zdůraznil, že vlastnictví provozovatele sítě plynovodů je důležité především kvůli posílení kontroly státu nad energetickou infrastrukturou.

Podle Kupky navíc plynovody mohou v budoucnu hrát klíčovou roli při tranzitu vodíku. Ministr zároveň připomněl další nedávnou akvizici státu v podobě nákupu společnosti RWE Gas Storage, která v Česku provozuje zásobníky plynu. Provoz zásobníků a plynovodů je podle Kupky vzájemně úzce provázaný a jejich vlastnictví státem je podle ministra důležitou pojistkou do budoucna.

NET4GAS je držitelem výlučné licence pro přepravu zemního plynu v České republice. Řídí plynárenskou soustavu v případě nouze a vyhlašuje regulační stupně, tím tedy rozhoduje o dodávkách plynu zákazníkům.

Jakékoli problémy s plynovody NET4GAS by zásadně ohrozily dodávky plynu do země. Firmu napůl vlastní konsorcium společností Allianz Infrastructure Luxembourg a Borealis Novus Parent. Firmu kupuje společnost ČEPS z vlastních disponibilních zdrojů. Transakci ještě musí schválit regulační orgány.