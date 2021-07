Netflixu nepřibývají noví předplatitelé. Lákadlem se mají stát videohry, které plánuje nabízet

Po úspěšném minulém roce se streamovací služba Netflix začíná potýkat se zpomalením růstu nových předplatitelů. Vyplývá to z hospodářských výsledků za druhé čtvrtletí, které společnost představila v noci na středu. Vedení Netflixu přitom otevřeně promluvilo o záměru nabídnout kromě filmů a seriálů také videohry. Los Gatos (Kalifornie) 18:03 21. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Netflix chce nově nabízet také videohry | Foto: Mike Blake | Zdroj: Reuters

Netflix ve druhém kvartálu získal půldruhého milionu nových předplatitelů. Ve stejném období loni jich přitom přilákal skoro desetkrát tolik.

Jenže to lidé byli stále zavření doma kvůli protiepidemickým restrikcím, takže hledali nějakou zábavu.

„Extrémně dobrý 2020 byl způsobený tím, že natáhl poptávku. Kvůli tomu, že uživatele získal právě v roce 2020, má nyní pomalejší růst. Na druhou stranu se nyní jeho odhad zvýšil alespoň na tři a půl v dalším kvartále,“ přiblížil analytik společnosti Patria Finance Jan Hladký.

Konkureční služby i aplikace

Už před startem pandemie hlavně ve Spojených státech přibývala Netflixu konkurence nových streamovacích služeb.

Největším rivalem je služba Disney Plus, kterou si předplácí více než sto milionů diváků, což je polovina počtu lidí, kteří si mají Netflix.

Disney Plus pokořil hranici sta milionů předplatitelů rychleji. Otázkou je, koho všeho můžeme považovat za konkurenci. Samo vedení Netflixu vidí riziko spíš v sociálních sítích, jakými jsou Instagram, YouTube nebo Tik Tok, protože to jsou služby, se kterými zápasí o pozornost a čas diváků.

I proto před nedávnem Netflix přišel s nabídkou videoher. Ty jsou dalším lákadlem, které může uživatele udržet delší dobu. Nový interaktivní obsah by mohl filmy dál rozvíjet – při zveřejnění hospodářských výsledků o tom mluvil produktový ředitel Netflixu Greg Peters.

„Fanoušci našich příběhů je chtějí prozkoumat víc, chtějí se do nich i víc zapojit a také trochu ovlivňovat kam budou směřovat. Na interaktivitě je skvělé, že přináší spoustu času, po který mohou diváci tyto světy a postavy rozvíjet,“ prohlásil.

Videohry by se objevily přímo v hlavní nabídce vedle filmů a seriálů - byly by tak v ceně předplatného. Zpočátku by Netflix poskytoval hry pouze pro mobilní telefony.