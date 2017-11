Nevidomým podnikatelům hrozí zavedení EET, hlasová registrační pokladna ale neexistuje

V Česku jsou až tři tisíce zrakově postižených podnikatelů, kterých se příští rok dotkne povinnost elektronické evidence tržeb. Vláda v pondělí rozhodne, jestli jim udělí výjimku. Pro zrakově postižené je totiž ovládání registračních pokladen téměř nemožné. Na trhu totiž neexistuje kasa, která by šla ovládat hlasem. Praha 10:15 6. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Staré kasy nedělaly nevidomým velké problémy (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Freeimages

Masér Jan Bauer je úplně nevidomý. Ve svém masážním studiu v Praze-Libni pracuje sám, bez asistentů.

Radiožurnálu vysvětluje, jak si sám zvládne objednat lidi – pomocí mobilního telefonu, který čte, co je na obrazovce.

Podobnou hlasovou pomůcku ale zatím žádná z registračních pokladen na trhu nemá. A to není jediný problém, na který by nevidomí při elektronické evidenci tržeb narazili. „Já bych musel vytvořit účet, vytisknout ho, a zatím vůbec nevím, jak by to šlo, abych dokázal zkontrolovat ten vytištěný papír.“

Výjimku z EET pro zrakově postižené podnikatele připravuje vláda jako dočasnou – dokud nebudou k dispozici vhodná pokladní zařízení.

Václav Krása z Národní rady osob se zdravotním postižením je ale přesvědčen, že se z ní stane výjimka trvalá.

„Protože sestrojit takové zařízení, které by bylo jednoduché, aby ho i tito lidé uměli ovládat, bude poměrně drahé a vlastně se to nevyplatí. Ta ekonomika ukáže, že je vlastně lepší, když jsou tito lidé mimo systém EET, než vyvíjet drahé zařízení,“ vysvětluje Radiožurnálu.

EET potřebuje novelu, ne usnesení

Ministr financí Ivan Pilný z hnutí ANO není pro hromadné zavádění výjimek z EET pomocí nařízení vlády. „To, že ten zákon o EET potřebuje novelu, je bezesporu, ale to musí být novela zákona, a nikoli jednotlivá usnesení vlády, která na to reagují,“ říká Pilný.

Na výjimce pro zrakově postižené se ale členové vládní koalice na minulých jednáních shodli. Řeší jen podrobnosti. A nevidomý masér Jan Bauer věří, že se mu EET vyhne.

„Jsou různé profese pro nevidomé, které mohou dělat, ale vidomí lidé je udělají lépe a rychleji. A to já bych nikdy neskousl, takže jsem se vydal cestou, kde dokážu říct, že jsem lepší – nebo minimálně stejně dobrý – jako vidomí. A proto si nedokážu představit, že kdyby mi nějaký systém zrušil možnost pracovat, a já musel jít na úřad práce… To si prostě nedokážu představit, jak bych to udělal. Teď jsem tady, abych pomáhal lidem, a to je to, proč mě to baví,“ vysvětluje nevidomý masér.

Jednání o výjimkách z EET vláda už dvakrát odložila. Naposled kvůli možnému vyčlenění další skupiny podnikatelů – prodejců vánočních kaprů.