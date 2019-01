Symbol New Yorku na prodej. Firma CBRE Group prodává mrakodrap Chrysler Building

Legendární newyorský mrakodrap, téměř devadesátiletý Chrysler Building, jde do prodeje. Agentuře Reuters to řekl jeden z jeho majitelů. Do vzniku sousedního Empire State Building byla stavba ve stylu art deco s typickou špičkou nejvyšší budovou na světě.

