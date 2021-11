Nezaměstnanost v Česku během října klesla na 3,4 procenta. Ubylo i volných pracovních míst

Nezaměstnanost víceméně klesá od března. Na začátku roku se kvůli omezením v době epidemie koronaviru vyšplhala na 4,3 procenta. Na stejné úrovni jako v říjnu byla naposledy loni v dubnu.

„V následujících měsících nezaměstnanost s největší pravděpodobností v souvislosti s útlumem sezonních prací, zejména v zemědělství a v lesnictví, vzroste. Situace na trhu práce se bude odvíjet především od aktuální epidemické situace,“ uvedl generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

Trh práce podle úřadu ovlivňuje poptávka zaměstnavatelů po dělnických a technických profesích. Dlouhodobý zájem je i o kvalifikované řemeslníky. V říjnu podle Najmona trval nadále zájem o sezonní pracovníky v zemědělství, zahradnictví, lesnictví a rybářství nebo třeba v živočišné a potravinářské výrobě a obchodu.

Volná pracovní místa

V meziměsíčním srovnání se v desátém měsíci letošního roku dál snížila i nabídka volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich nabízeli 352 454, zhruba o 5500 méně.

Chybí nekvalifikovaní i technici. Školy by měly víc spolupracovat s byznysem, míní ekonom z Deloitte Číst článek

V meziročním srovnání nabízeli zaměstnavatelé ke konci října prostřednictvím Úřadu práce ČR zhruba o 41 700 míst více než před rokem, celkem 352 454.

Podle úřadu práce u přibližně 73 procent z těchto volných pracovních míst zaměstnavatelé poptávají uchazeče se základním či nižším vzděláním.

Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze, kde nabídka volných míst činila přes 96 100, a ve Středočeském kraji, kde zaměstnavatelé nabízeli 65 170 míst. Celorepublikově na jedno volné pracovní místo připadl v říjnu méně než jeden uchazeč.

O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence Úřadu práce ČR žádají v současné době především lidé, kteří přicházejí z maloobchodu a velkoobchodu, veřejné správy, výroby kovových konstrukcí nebo vzdělávání. Během října se na úřad práce nově zaevidovalo téměř 30 200 lidí, meziměsíčně zhruba o 12 700 méně. Nejvíce nových nezaměstnaných, přes 4100, hlásí Moravskoslezský kraj, ve Středočeském kraji to bylo kolem 3600. Naopak nejméně nových nezaměstnaných měl Karlovarský kraj, a to 976.

Nejhůře Moravskoslezský kraj

Mezi kraji byla v říjnu nejvyšší nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji, kde dosahovala 5,1 procenta, následoval Ústecký kraj s pěti procenty a Karlovarský kraj s podílem nezaměstnaných 4,3 procenta. Tyto tři regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných i loni v říjnu, což podle Úřadu práce odpovídá jejich dlouhodobé ekonomické situaci.

Island otestoval čtyřdenní pracovní týden. Experiment byl úspěšný, řada podniků na něj přistoupila Číst článek

Naopak nejnižší nezaměstnanost zůstává v Pardubickém kraji, a to 2,1 procenta. Meziročně se situace nejvíce změnila na Karlovarsku, kde podíl nezaměstnaných oproti loňskému říjnu klesl o 0,7 procentního bodu na 4,3 procenta.

Na úrovni okresů byla na konci října nejnižší nezaměstnanost v okolí Prahy-východ, a to 1,4 procenta, na Rychnovsku činila 1,6 procenta a na Pelhřimovsku, Jindřichohradecku a Benešovsku byla shodně 1,7 procenta. Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných hlásí okres Karvinsko s podílem nezaměstnaných 8,6 procenta.

Následuje Mostecko a okres Ostrava-město, kde nezaměstnanost dosáhla v říjnu 6,4 procenta, respektive šest procent.

V mezinárodním srovnání mělo Česko podle posledních dostupných dat evropského statistického úřadu Eurostat za září nejnižší míru nezaměstnanosti v celé Evropské unii.