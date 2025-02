Nezaměstnanost v Česku mírně vzrostla na 4,3 procenta. Nejhorší situace je v Ústeckém kraji

Bitcoin se nehodí pro centrální banku, míní ekonom Rusinko. ‚Je inovativní,‘ oponuje analytik Kupka

Guvernér České národní banky Aleš Michl by chtěl bitcoin zařadit do devizových rezerv Česka. Je to riziko, nebo příležitost? Debatují analytik Golden Gate Pavel Kupka a analytik ČSOB Dominik Rusinko.