Nezaměstnanost v Česku v říjnu ještě klesla a je nejnižší v Unii. Ubylo ale volných míst

Nezaměstnanost v Česku v říjnu klesla na 3,5 procenta, a byla tak o 0,1 procentního bodu nižší než v září a srpnu. Místo si prostřednictvím úřadů práce ke konci října hledalo 260 641 lidí, o 2379 méně než předchozí měsíc. Ubylo ale i volných pozic, a to o 1499 na 280 496. Vyplývá to z údajů zveřejněných Úřadem práce ČR, podle kterého je nezaměstnanost v Česku nejnižší v celé Evropské unii.

Nejvyšší nezaměstnanost byla v říjnu v Ústeckém kraji s 5,4 procenta. Naopak nejnižší nezaměstnanost, a to shodně 2,6 procenta, byla ve Zlínském, Jihočeském a Plzeňském kraji a na Vysočině.

Nezaměstnanost meziměsíčně klesla ve všech krajích, nejvíc v Praze. Hlavní město vykázalo největší pokles také v meziročním srovnání, a to o 0,3 procentního bodu.

Mezi okresy byla nezaměstnanost nejvyšší na Karvinsku, kde dosahovala osmi procent. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl v okrese Praha-východ, kde práci hledalo 1,4 procenta lidí.

Na jedno volné pracovní místo připadalo v Česku v říjnu 0,9 uchazeče o zaměstnání. Největší přetlak na pracovním trhu byl na Karvinsku s téměř deseti uchazeči na jednu pozici. Naproti tomu nejméně nezaměstnaných v poměru k nabídce míst připadalo na Mladoboleslavsku, a to 0,2 uchazeče na jedno místo.

Zaměstnance aktuálně hledají zejména firmy působící ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví. Dlouhodobě pak podniky poptávají kvalifikované řemeslníky.

Ukrajinci jako dělníci

Počet lidí v evidenci pracovních úřadů zahrnuje i nezaměstnané, kteří nemohou okamžitě nastoupit do práce. Jsou to například lidé na rekvalifikačních kurzech, nezaměstnané ženy na mateřské dovolené, vězni nebo nezaměstnaní v pracovní neschopnosti.

Takzvaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, kteří mohli ihned nastoupit do práce, bylo v Česku v říjnu 237 303.

V následujících měsících nezaměstnanost v souvislosti s útlumem sezonních prací pravděpodobně vzroste, což odpovídá klasické vývojové křivce, uvádí úřad práce. Situaci podle něj mohou, i přes aktuální stabilizaci, nadále ovlivňovat ekonomické a sociální změny, a také vývoj válečného konfliktu na Ukrajině.

Z dat úřadu práce vyplývá, že od napadení Ukrajiny Ruskem koncem loňského únoru získalo v Česku práci 330 511 Ukrajinců s dočasnou ochranou. Někteří z nich už se vrátili domů nebo ze zaměstnání odešli. Ke konci letošního měsíce jich v Česku pracovalo 123 309, zejména ve středních Čechách, Plzeňském kraji a v hlavním městě.

Nejčastěji Ukrajinci pracují jako montážní dělníci, pomocníci ve stavebnictví, výrobě a v dopravě nebo jako obsluha strojů a zařízení.

Loni v říjnu byla míra nezaměstnanosti v Česku stejná jako letos, tedy 3,5 procenta. Bez práce bylo před rokem 255 792 lidí a volných míst bylo 297 360.