Neznalost neomlouvá lži, píše resort o údajně drahé munici pro Ukrajinu. Senátor si za čísly stojí

Ministerstvo obrany odmítlo, že by byla česká muniční iniciativa, která shromáždila 1,6 miliardy eur na nákup munice pro Ukrajinu, nehospodárná, netransparentní a pořizovaná munice předražená. Reagovalo tak na kritickou zprávu senátora Lukáše Wagenknechta, kterou chtěl v úterý projednat na schůzi Stálé komise pro dohled nad veřejnými prostředky. Komise jednání ale odložila a senátor zprávu pak zveřejnil na sociálních sítích. Praha 19:53 14. srpna 2024

Podle Wagenknechta byla část dodávky munice pro Ukrajinu přes českou iniciativu předražená kvůli vysokým maržím obchodníků zhruba o 1,48 miliardy korun, dalších 505 milionů korun navíc podle něj hrozí u další chystané části dodávky. Ukrajina tak podle senátora zbytečně přišla o víc než 20 tisíc kusů munice.

„K maržím soukromých firem můžeme pouze říct, že odpovídají realitě trhu a rozhodně nevybočují ze zavedené praxe. Že byly dosavadní dodávky předražené o asi 1,4 miliardy je zcela nepravdivá informace,“ sdělilo ve středu ministerstvo obrany v tiskové zprávě.

Zpráva senátora Wagenknechta popisuje konkrétně údajně sporný případ „dílčího nákupu české muniční iniciativy 180 tisíc kusů munice 155 M107 hrazené ze strany Německa“. Podle informací Českého rozhlasu tak kritika míří hlavně na zbrojařskou skupinu Czechoslovak Group (CSG) zbrojaře Michala Strnada, která má být hlavním dodavatelem právě této části.

Zda se skutečně jedná o firmu CSG, Wagenknecht nechtěl komentovat.

‚Maximálně transparentní‘

Skupina Czechoslovak Group odpověděla na zaslané otázky, tedy zda jsou dodavateli zmíněné munice hrazené Německem, co říkají na údajné předražení a zda je podle nich systém transparentní, jen obecně. „Potvrzuji, že CSG se podílí na takzvané české muniční iniciativě a jsme vůči Ministerstvu obrany ČR maximálně transparentní. Z bezpečnostních důvodů ale nemůžeme zveřejňovat detaily o konkrétních transakcích v jejím rámci,“ reagoval mluvčí zbrojařského kolosu Andrej Čírtek.

Senátor Wagenknecht uvedl, že nechce oslabovat jinak úspěšnou českou iniciativu pomoci Ukrajině, kdy se Česku podařilo získat peníze a podporu od 18 zemí. Do konce roku by se za v přepočtu víc než 40 miliard korun mělo sehnat pro Ukrajinu, která se brání ruské agresi, 500 až 800 tisíc kusů munice. Wagenknechtovi ale vadí, že se kvůli předražování dostává k Ukrajincům na obranu méně munice, než by mohlo.

A plýtvá se navíc veřejnými penězi. Jiné země jsou při nákupech munice podle něj také mnohem transparentnější. „Díky nehospodárnému procesu nákupu munice dochází reálně ke snižování možného objemu munice, který by mohla využít armáda Ukrajiny v boji v objemu minimálně 22 371 kusů granátů,“ napsal k české iniciativě Wagenknecht.

Ministerstvo obrany to ale popřelo a tvrdí, že Wageknecht ohrozil reputaci Česka a tím i celého programu podpory Ukrajiny. „Obvinění z nehospodárnosti a neefektivnosti dílčího nákupu, kde dárce na základě svých rozhodovacích a auditních procesů uzavře obchodní smlouvu se soukromou společností, považujeme za zcela nepřijatelné. Za obdobně vážná považujeme také obvinění partnerských zemí,“ uvedlo ministerstvo s poukazem na to, že Wagenknecht fakticky kritizuje nákup Německa.

„Neznalost tržního prostředí a složitých mechanismů obchodu s vojenským materiálem neospravedlňuje naprosto lživá vyjádření, která nejen ohrožují bezpečnostní zájmy České republiky, ale také vojenskou pomoc napadené Ukrajině,“ napsal dále resort obrany.

Celý proces shánění a nákupu munice je podle ministerstva v pořádku už proto, že Česko je pouze prostředníkem, který dle úřadu zcela transparentně předkládá donorským zemím nabídku. „Dárci se na základě vlastního uvážení rozhodnou, co odpovídá jejich představě a zda je cenová nabídka relevantní,“ upozornilo.

Ověřené informace

Svůj propočet, o kolik je cena za munici přehnaná, senátor nicméně opírá o získané informace, které si podle svých slov ověřil u ministerstva obrany v Česku a také na Ukrajině prostřednictvím tamního parlamentního Výboru pro národní bezpečnost, obranu a zpravodajství.

Wagenknecht konkrétně píše, že cena aktuální části dodávky české muniční iniciativy je 3200 eur za kus munice při celkovém množství 180 tisíc kusů. Z toho 100 tisíc je již dodaná skladová munice a 80 tisíc kusů je nová.

„Tyto dodávky jsou nakoupeny prostřednictvím jedné z obchodních společností zapojených do české muniční iniciativy od dodavatelů v Turecku. Prostředky na tento nákup munice jsou financovány donorem, kterým je Německo,“ popsal senátor.

Nabídka z Turecka pochází podle dalšího sdělení zprávy od tamního výrobce MKE a to na prodej munice 155 mm M107 v ceně 2700 dolarů (v přepočtu 2500 eur) za kus.

Wagenknecht píše, že také získal nabídku na pořízení stejné munice M107 155 mm, kterou obdrželo od stejného tureckého dodavatele ve stejném čase také samo ukrajinské ministerstvo obrany. A ta byla rovněž za cenu 2700 dolarů (v přepočtu 2500 eur) za kus. Rozdíl ceny je tedy oproti dodávce přes českou muniční iniciativu až 700 eur za kus.

Po započítání všech nákladů, zřejmě hlavně části dopravy či další logistiky na Ukrajině, je podle zprávy senátora obchodní přirážka placená Německem za 100 tisíc kusů této munice v konečném výsledku tedy o 585 eur za kus vyšší, než je v místě a čase obvyklé. Z toho tedy vychází celkové předražení o zmíněných 1,48 miliardy korun.

U druhé části, tedy dodávky nové dražší munice, kde cena tureckého dodavatele dosahovala přímo pro Ukrajinu 2950 eur, hrozí pak předražení o 250 eur za kus, tedy celkem 505 milionů korun.

‚Shromáždění peněz je unikát‘

Podle dvou manažerů zbrojních firem, kteří si nepřáli být jmenováni a v iniciativě pro Ukrajinu se angažují, je ale porovnávání cen zavádějící. A Wagenknechta také kritizují. „To, že se podařilo nashromáždit tolik peněz a sehnat tolik munice s dodávkou pro Ukrajince ještě letos, je něco unikátního,“ brání iniciativu jeden z nich.

Podle dalšího představuje například 20 tisíc kusů munice objem desítek kamionů, které se musí nějak zajistit a munici bezpečně dopravit na místo v kontejnerech.

V některých případech se munice také musí repasovat. „Nevím, jaké všechny související náklady do toho pan senátor započítává,“ upozornil zdroj. Podle něj je na jednotlivých donorech iniciativy, jestli s nabízenou cenou za dodávku souhlasí a zaplatí ji. Což tvrdí i ministerstvo obrany.

To ve své reakci také uvedlo, že bylo připraveno senátorům na úterním jednání vše potřebné vysvětlit, ne ale na veřejné schůzi. „Musí se tak stát na uzavřeném jednání, které bude v odpovídajícím režimu utajení. Nemůžeme o podrobnostech mluvit veřejně a nahrávat tak ruským zpravodajským službám,“ vysvětlilo. Podle Wagenknechta ale v jeho zprávě nic utajovaného není a projednat se mohla.

Podle dalšího ze zdrojů blízkých iniciativě je problém hlavně v tom, že senátor Wagenknecht údajně nerozumí obchodu s vojenským materiálem. „Nic neví o cenách munice na trhu, že je třeba ji zkontrolovat a dopravit často přes mnoho hranic na Ukrajinu,“ upozornil. Rozdíl je podle něj také v tom, že česká iniciativa zajišťuje dodávku velké množství munice, stejné kvality, ve stejné době a tím roste cena.

Wagenknecht si ale za svými propočty stojí. A zdůrazňuje, že mu nejde o jednotlivé marže firem, ale o kontrolu veřejných prostředků a o to, jak s nimi nakládá stát. Zkušenosti jiných zemí podle něj ukazují, že nemusí být vše tajné.

„Třeba přístup britské administrativy je oproti Česku v oblasti informování veřejnosti a procesu výběru dodavatelů dodávek zbrojního vybavení pro Ukrajinu odlišný. Informace pro veřejnost i potencionální dodavatele jsou veřejně dostupné na stránkách tamního ministerstva obrany. Po ukončení každého dílčího výběrového řízení jsou následně zveřejněny informace o objemu vysoutěžených dodávek,“ uvedl Wagenknecht.