Niedermayer: Elektřina může být o desetinu levnější. V Česku mi chybí politik, který se k tomu přihlásí

Česko má podle Eurostatu nejdražší elektřinu v Evropě. A podle zvláštního zmocněnce ministerstva zahraničí pro energetickou bezpečnost Václava Bartušky bude třeba kvůli regulaci sítě s obnovitelnými zdroji také masivně investovat do těch záložních. „Jeho výrokům už několik let nerozumím. Část lidí si myslí, že vedle solární elektrárny musí stát dieselový agregát, a to není pravda," říká v Interview Plus europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09). Interview Plus Praha 8:45 24. května 2025

„Záložní zdroje jsou od toho, aby v síti vždy byl dostatek elektřiny. A jsou dvě logiky. Jedna pana Bartušky, že to bude organizovat stát, bude existovat monopol nebo oligopol a víme, jak to končí,“ tvrdí europoslanec a místopředseda Hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu v pořadu Interview Plus.

„Anebo to bude na trhu, kde se setkávají tisíce firem vyrábějících elektřinu a má daná pravidla, podle nichž do sítě přichází ta elektřina, kterou lze v dané chvíli vyrobit nejlevněji. A v této logice průměrná cena klesá a klesá,“ vysvětluje.

Niedermayer připouští, že tržní řešení v sobě skrývá nebezpečí výpadků a kolapsu, k jakému nedávno došlo ve Španělsku. „Stejně tak nikdo neorganizuje dodávku rohlíků po Praze. Když z nějakého důvodu přestanou fungovat dvě velké pekárny a malí pekaři nebudou chtít pracovat 24/7, bude málo rohlíků,“ konstatuje.

Síť s vyšším podílem nestabilních zdrojů jednoduše musí být lépe propočítána a velmi dobře řízena, samozřejmostí jsou také investice do rozvodné sítě, která prý byla ve Španělsku zanedbána.

Za levnější elektřinu

Čeští politici by podle Niedermayera měli projevit větší vůli snížit ceny elektřiny. To je prý možné například prostřednictvím investic do větrné energetiky a úložišť nebo do lepšího propojení se zeměmi, které mají přebytek levné elektřiny.

„V politice mi chybí hlas, který řekne: ‚Dosáhneme toho, že za dva tři roky bude elektřina minimálně o deset patnáct procent levnější.‘ Protože je to perfektně možné a dosažitelné,“ věří.

Jen díky obnovitelným zdrojům, které dnes v Evropě tvoří polovinu veškeré výroby elektřiny, je reálné úplně odstřižení od dodávek ruských energií, se kterým přišla Evropská komise.

„Vlna obrovského navýšení cen způsobeného Ruskem je pryč. A cena silové elektřiny něco nad dvěma korunami, která navíc podle mě bude dále klesat, to není pro ekonomiku špatné,“ dodává ekonom.

