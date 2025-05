Nižší meziroční inflace byla v Česku naposledy v roce 2018, v dubnu zpomalila na 1,8 procenta

Smlouva mezi ČEZ a KHNP na dostavbu Dukovan se zatím podepisovat nebude. Proces zablokoval soud

„Pokud by došlo k uzavření smlouvy, ztratil by francouzský uchazeč nenávratně možnost získat veřejnou zakázku, a to i kdyby mu soud dal v soudním sporu za pravdu,“ uvedl soud v tiskové zprávě.