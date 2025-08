NKÚ prověří peníze na zemědělský výzkum. Zaměří se i na IKEM nebo Český statistický úřad

Nejvyšší kontrolní úřad začne v srpnu prověřovat peníze, které vynakládá ministerstvo zemědělství na podporu aplikovaného výzkumu. Kontroloři by se měli zaměřit třeba na to, zda se výsledky výzkumu promítly do praxe. Kromě toho zahájí NKÚ v srpnu další čtyři kontroly zaměřené hlavně na účetnictví nebo na kontrolu hospodaření. Praha 8:33 2. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvyšší kontrolní úřad začne v srpnu prověřovat peníze, které vynakládá ministerstvo zemědělství na podporu aplikovaného výzkumu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Kontroloři zamíří do Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), na Český statistický úřad, do Úřadu pro ochranu osobních údajů a do Digitální a informační agentury. NKÚ to zveřejnil na svém webu.

Kontrolou peněz na podporu aplikovaného výzkumu chce NKÚ zjistit, jak se podařilo naplnit cíle programu aplikovaného výzkumu ministerstva zemědělství na roky 2017 až 2025 Země, který schválila vláda v dubnu 2016, sdělila mluvčí NKÚ Hana Kadečková.

Program, do kterého jdou peníze ze státního rozpočtu, je určen na podporu projektů aplikovaného výzkumu v zemědělství, potravinářství, vodním hospodářství a lesnictví. Výsledky mají mít vysoký inovační potenciál a mají vést mimo jiné k posílení stability, objemu a kvality produkce.

„Kontrola NKÚ by měla odpovědět na otázky, zda se výsledky aplikovaného výzkumu jednotlivých podpořených projektů skutečně promítly do praxe a zda MZe vybíralo vhodné projekty k podpoře,“ uvedla mluvčí.

Celkový kontrolovatelný objem peněz představuje zhruba 3,5 miliardy korun. Výsledek kontroly by navíc mohl být podle NKÚ zpětnou vazbou pro rozjíždějící se nový program Země 2 pro období 2024 až 2032.

Kontrola IKEMu

Kontrolní úřad kromě toho začne v srpnu prověřovat majetek a peníze, s nimiž hospodaří IKEM. Akce potrvá do příštího roku a má zjistit, zda institut hospodaří s majetkem a penězi účelně a v souladu s předpisy.

IKEM je kromě jiného největší transplantační centrum v Česku. V roce 2023 jeho lékaři pacientům vyměnili přes 500 orgánů. Spolu s Vídní a Berlínem patří mezi největší v Evropě.

Institut je příspěvkovou organizací přímo řízenou ministerstvem zdravotnictví. Vznikl k 1. lednu 1971 sloučením šesti do té doby samostatných výzkumných ústavů v areálu Thomayerovy nemocnice v Praze - Krči. O institutu v poslední době informovala média v souvislosti s kauzou údajného vydírání dvou kardiochirurgů.

Další prověrky se týkají účetnictví a letošních závěrečných účtů tří vybraných institucí. Jde o Digitální a informační agenturu, která má na starosti podporu digitalizace státní správy. Pro letošek hospodaří s výdaji 2,9 miliardy korun.

Další kontrolovaným je Český statistický úřad, který letos hospodaří s výdaji 1,4 miliardy korun. Poslední institucí je Úřad pro ochranu osobních údajů. Pro letošek má schválené výdaje 209 milionů korun.