Snížení nákladů o stamiliony eur. Nokia plánuje v průběhu dvou let zrušit až 10 000 pracovních míst

Finský výrobce telekomunikačních zařízení Nokia plánuje v příštích dvou letech zrušit až 10 000 pracovních míst, aby snížil náklady. Firma v úterý také uvedla, že chce více investovat do výzkumu. Rozhodnutí je součástí strategie, kterou loni v říjnu představil generální ředitel Pekka Lundmark. Nokia má v současnosti kolem 90 000 zaměstnanců. Helsinky 11:58 16. března 2021

Cílem nové strategie je přeměna společnosti tak, aby byla schopná lépe konkurovat svému skandinávskému rivalovi, švédské firmě Ericsson.

Snížení celkového počtu zaměstnanců by mělo firmě do roku 2023 snížit náklady o 600 až 700 milionů eur (15,7 až 18,3 miliardy korun). Souběžně s tím chce Nokia více investovat do výzkumu a vývoje sítí páté generace (5G), digitální infrastruktury a do cloudových služeb.

V únoru Nokia předpověděla, že v letošním roce jí tržby klesnout na 20,6 až 21,8 miliardy eur z loňských 21,9 miliardy eur.

Firmám Nokia a Ericsson se daří získávat nové zákazníky, a to díky tomu, že telekomunikační operátoři expandují se sítěmi 5G, uvedla agentura Reuters. Švédská společnost má ale náskok, protože se jí podařilo získat kontrakty v Číně.