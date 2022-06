Rusko přes Nord Stream 1 dodává do Německa více plynu. Tok ale nepřesáhl 40 procent původní kapacity

Objem plynu v potrubí Nord Stream 1 z Ruska do Německa se v pondělí ráno mírně zvýšil, dál ale zůstává jen asi na 40 procentech původní kapacity, kam jej minulý týden snížil ruský vývozce, společnost Gazprom. Dodávky ruského plynu přes Ukrajinu zůstávají beze změn, zatímco objem plynu z Německa do Polska potrubím Jamal-Evropa se proti minulému týdnu snížil. S odkazem na data provozovatelů plynovodních sítí o tom informovala agentura Reuters. Berlín/Moskva 14:01 20. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gazprom minulý týden oznámil, že dodávky plynu potrubím Nord Stream 1 sníží z obvyklých 167 milionů metrů krychlových na 67 milionů metrů krychlových za den. | Zdroj: Reuters

Fyzický tok plynu do Německa přes Nord Stream 1 po dně Baltského moře se v pondělí ráno pohyboval kolem 30,28 milionu kilowatthodin za hodinu (kWh/h), což bylo nejvíce od čtvrtka minulého týdne. Dodávky mírně překračovaly objem, který si vyžádali velcí odběratelé a který činil 29,28 milionu kWh/h.

Gazprom minulý týden oznámil, že dodávky plynu potrubím Nord Stream 1 sníží z obvyklých 167 milionů metrů krychlových na 67 milionů metrů krychlových za den. To zhruba odpovídá objemu 30,41 milionu kWh/h. Na vině jsou průtahy v návratu zařízení, jehož opravu v Kanadě zajišťovala německá společnost Siemens Energy.

Plyn v Evropské unii je od pondělí dražší o 70 procent. Rusko hrozí odstávkou plynovodu Číst článek

„Vzhledem k sankcím, které zavedla Kanada, je v současné době nemožné, aby společnost Siemens Energy dodala opravené plynové turbíny zákazníkovi,“ uvedl německý podnik minulý týden v úterý.

„Vzhledem k této situaci jsme informovali vlády v Kanadě a Německu, nyní pracujeme na životaschopném řešení,“ dodal. Rusko čelí západním sankcím za svou invazi na Ukrajinu.

Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v červenci ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku v pondělí dopoledne vykazovala růst o více než sedm procent na 127 eur za megawatthodinu (MWh). To je maximum zhruba za tři měsíce.

Minulý týden ve čtvrtek se cena přechodně dostala až nad 140 MWh, tak vysoko ale nakonec ten den neuzavřela. Ceny v TTF jsou pro evropský trh určující.

Plynovod Nord Stream 1 je hlavní trasou pro přepravu ruského zemního plynu do Evropské unie. Potrubí čeká od 11. do 21. července pravidelná roční údržba, kdy plynovod nepřepravuje prakticky žádné objemy plynu.

Odveta za sankce

Gazprom už plyn nevyváží západním směrem potrubím Jamal-Evropa. Dodávky zastavil, když Rusko uvalilo odvetné sankce na společnost EuRoPol Gaz, která vlastní polskou část plynovodu. Plyn tímto potrubím proudí už jen východním směrem, tedy z Německa do Polska.

Kromě toho Ukrajina v květnu rozhodla, že přestane umožňovat Gazpromu tranzit ruského plynu přes stanici Sochranovka, jeden ze dvou tranzitních bodů na ukrajinském území. Objem ruského plynu, který směřuje do EU přes Ukrajinu, se tak snížil asi o třetinu.

Plynovod Nord Stream 2 zelenou od Německa nedostane. ‚Za této situace to není možné,‘ řekl Scholz Číst článek

Paralelně s plynovodem Nord Stream 1 vede i nově dokončený plynovod Nord Stream 2. Ten by zdvojnásobil kapacitu plynu, který může Rusko dodávat do Evropy, Německo ale kvůli ruské invazi na Ukrajinu zprovoznění projektu zablokovalo.

Dodávky plynu z Ruska do Evropy přes ukrajinskou měřicí stanici Sudža v pondělí ráno činily asi 41,7 milionu metrů krychlových za den, což je stejně jako v neděli, uvedl Gazprom.

Požadavek na přepravu plynu přes slovenský hraniční uzel Veľké Kapušany činil 36,8 milionu metrů krychlových za den, proti neděli také beze změn, uvedl ukrajinský provozovatel plynovodní soustavy.

Snížil se ale tok plynu z Německa do Polska, informoval německý provozovatel Gascade. Na výstupu z měřicí stanice Mallnow na východě Německa registroval ráno průtok 1,62 milionu kWh/h. To je proti víkendové hodnotě kolem 1,25 milionu kilowatthodin za hodinu sice nárůst, ve srovnání s pátečním objemem kolem 5,10 milionu kWh/h to ale znamená citelný pokles.