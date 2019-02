Ruský plynovod Nord Stream 2 se bude stavět dál. EU schválila kompromis energetické legislativy

Členské státy Evropské unie schválily kompromis ohledně zpřísnění energetické legislativy. Ten kvůli projektu plynovodu Nord Stream 2, jenž chystá ruská společnost Gazprom, navrhly Německo a Francie. Brusel 14:41 8. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plovoucí rypadla připravují podvodní výkop pro potrubí Nord Stream 2 v blízkosti severoněmeckého Lubminu | Foto: Axel Schmidt | Zdroj: Reuters

Francie a Německo předložily evropským partnerům kompromisní návrh, aby umožnily přijetí nových pravidel přepravy plynu a zároveň neblokovaly projekt plynovodu Nord Stream 2 chystaný ruskou společností Gazprom pro export ruského plynu. Vyplývá to z dokumentu, do nějž měla možnost nahlédnout agentura AFP.

Podle předloženého návrhu bude za uplatňování pravidel EU pro plynovody se třetími zeměmi, jako je Rusko, odpovídat ta země, na jejímž území se napojují do evropské sítě. V případě budovaného Nord Streamu 2 by to tedy bylo Německo.

Text obdrželi velvyslanci členských států EU v Bruselu a v pátek odpoledne byl podle diplomatických zdrojů přijat.

Podařilo se tak zamezit rozkolu mezi Paříží a Berlínem, protože Francie by potom mohla schválit navrhované zpřísnění energetické směrnice.

Veletoče Paříže

Paříž, která ve sporu o změny ve směrnici o trhu s plynem dlouho stála po boku Berlína, dala ve čtvrtek překvapivě najevo, že změnila názor. Uvedla, že podpoří návrh Evropské komise, která usiluje o to, aby se unijní pravidla vztahovala i na plynovody v pobřežních vodách EU.

Německo bylo proti tomu, protože se obávalo, že by pak projekt Nord Stream 2 mohl být mnohem méně výdělečný, nebo dokonce ztrátový.

Naději, že se státy Evropské unie dokážou dohodnout na jednotném stanovisku, v pátek s předstihem vyjádřil i Kreml. Zároveň uvedl, že podle jeho názoru přinese projekt Nord Stream 2 užitek všem zemím EU.

Chystaný plynovod ruského plynárenského koncernu Gazprom, který spojí Rusko přímo s Německem po dně Baltu, je trnem v oku především Ukrajině a Polsku, ale i dalším státům, jako je Česká republika a Slovensko. Proti jsou i USA.

Podle těchto zemí jde stavba proti zájmům EU, zvyšuje závislost na Rusku a nese s sebou riziko další destabilizace Ukrajiny. Plynovod, který si vyžádá investici 9,5 miliardy eur (245 miliard Kč), se začal stavět loni, dokončen má být do konce letošního roku. Dosud se postavila asi pětina z plánovaných 2400 kilometrů potrubí.