Německo neschválilo provoz plynovodu Nord Stream 2. Potíží je dceřiná firma provozovatele

Proces schvalování německo-ruského plynovodu Nord Stream 2 je dočasně pozastaven, německý regulační úřad projektu nyní povolení k provozu nedá. Požaduje, aby provozovatel nejprve upravil svou obchodní strukturu podle německého práva. Oznámila to dnes německá Spolková agentura pro sítě, která certifikaci provádí. Provozovatel zatím plánuje založit ke správě potrubí v Německu dceřinou společnost, což podle úřadu není dostačující řešení.

Plynovod Nord Stream 2 má po dně Baltského moře přivádět zemní plyn z Ruska do Německa. Plynovod je už hotov, k zahájení provozu ale ještě potřebuje získat v Německu certifikát.

Země má na certifikaci čas do začátku ledna. Jakmile vydá své doporučení, postoupí ho Evropské komisi (EK), která má další měsíce na odpověď. Bez schválení úřadu dodávky plynovodem Nord Stream 2 na německý trh nesmějí. Dodavateli by hrozila pokuta.

Podle směrnice Evropské unie musejí být provoz potrubí a distribuce plynu od sebe dostatečně odděleny. Švýcarská společnost Nord Stream 2 AG, za kterou stojí ruská plynárenská společnost Gazprom, se podle Spolkové agentury pro sítě rozhodla založit podle německého práva dceřinou společnost pouze pro německou část plynovodu.

Ta by se měla stát vlastníkem německé části potrubí a provozovat ji. Úřad dnes ale uvedl, že schvalovací proces pozastavuje do doby, dokud nebude dokončen převod základních aktiv a lidských zdrojů na dceřinou firmu. Až se tak stane, může schvalování pokračovat. Čas na to ale v lednu vyprší.

I pokud dá Spolková agentura pro sítě projektu zelenou, může trvat až další čtyři měsíce, než se k němu vyjádří Evropská komise, uvedla agentura DPA. Poté bude mít německá síťová agentura další dva měsíce na konečné rozhodnutí, zda projekt schválí.

Rozhodnutí se může lišit od názoru komise. V takovém případě by Německu hrozila žaloba u Soudního dvora Evropské unie. Následně by bylo na lucemburských soudcích, aby rozhodli, zda je rozhodnutí německého úřadu o certifikaci v souladu s právem EU.