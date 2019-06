Zisk nošovické Hyundai vzrostl meziročně o 531 milionů. Automobilka loni vyrobila 340 tisíc vozů

Matteo Salvini si pohrává s myšlenkou zavedení alternativní měny. Může to zničit eurozónu?

Itálie nemůže opustit eurozónu jediným dramatickým rozhodnutím. Každý politik, který by se o něco takového pokusil, by skončil špatně. Nikdo si ovšem není jistý, co Salvini skutečně chce a zamýšlí.