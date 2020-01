Špička v Evropě. Osm z deseti českých zaměstnavatelů poskytuje pracovníkům mobil, tablet nebo notebook

Firemní tablet, mobil nebo notebook. Právě tyto pracovní pomůcky s přístupem na internet loni poskytlo svým zaměstnancům 83 procent všech českých podniků s deseti a více zaměstnanci. V celé Evropské unii přitom takto poskytují přístup k internetu jen dva ze tří zaměstnavatelů. Ukazují to nová data Eurostatu. Praha 9:37 21. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mobil, tablet notebook (ilustrační foto) | Foto: Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

Česko se umístilo hned za Skandinávskými zeměmi, Chorvatskem a Litvou na 6. pozici. Zajímavé je srovnání třeba se sousedním Slovenskem - zaměstnance tam mobilním zařízením vybavuje pouze 62 procent tamních zaměstnavatelů. Vůbec nejhůř jsou na tom v tomto ohledu bulharští pracovníci, tam firemní mobil může používat jen necelá polovina z nich.

Odbory kritizují stravenkový paušál, který plánuje vláda. Tvrdí, že může mít negativní vliv na zdraví lidí Číst článek

Mobilním zařízením vybavují zaměstnance nejvíce v oborech, které se týkají informačních technologií, v telekomunikacích nebo například v nakladatelstvích. Samozřejmě je logické, že ne tak hojně pak s mobilními zařízeními budou pracovat zaměstnanci v průmyslu, stravování nebo v pohostinství.

Dalo by se z toho usuzovat, že čeští zaměstnavatelé jsou například více naklonění práci z domu. Spíš jsou tomu ale naklonění zaměstnanci. Právě takzvaný home office je v současné době jeden z nejžádanějších benefitů.

Větší benevolence

„Firmy jsou k tomu mnohem benevolentnější než v minulosti. Je to odraz situace na trhu práce, kdy je velmi nízká nezaměstnanost,“ vysvětlil Radiožurnálu pozici podniků Michal Novák, analytik společnosti profesia.cz.

Potvrzuje to i analytik společnosti JobConnector Tomáš Surka. Ruku v ruce s home officy pak podle něj jde i žádost pracovníků o flexibilní pracovní dobu.

Vláda se shodla na růstu minimální mzdy. 150 tisíc zaměstnanců si polepší o 1250 korun Číst článek

„To, co je dnes asi nejžádanější, je právě flexibilita pracovní doby. To znamená možnost práce z domova, případně možnost si práci rozvrhnout tak, jak člověk potřebuje. Hodně lidí dneska nezajímá už jenom to, kolik peněz za konkrétní práci dostanou, ale také to, jestli zaměstnavatel bude investovat do jejich rozvoje. Takže přibývá hodně různých kurzů, vzdělávání a tak dále,“ dodal Surka.

Kromě tohoto benefitu pak pracovníci stále nejvíce oceňují klasické stravenky, byť ty už často berou tak trochu jako samozřejmost. Zaměstnavatelé v Česku se tak rozšiřováním nabídky benefitů snaží oslovit potenciální zaměstnance, ale taky udržet si ty stávající.

Podle Surky se ale čím dál častěji stává, že zaměstnanci firemní mobilní zařízení odmítají. „Spousta lidí z mladé generace například žádá zaměstnavatele, aby mohla používat pro práci spíše svoje zařízení, protože si třeba chce vybrat jiné zařízení, než je korporátně určeno. Ne vždy je to možné, například z důvodu bezpečnosti,“ vysvětlil Surka.

V době neomezených paušálů se tak i význam mobilu jakožto hlavního benefitu rapidně snižuje.