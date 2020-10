Z Mošnova začala létat pravidelná linka do Varšavy. Polská společnost LOT zajistí pět letů týdně

Z Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově na Novojičínsku začala létat pravidelná linka do Varšavy. První letadlo z Varšavy přiletělo před půlnocí, opačným směrem odstartovalo brzy ráno. Polská společnost LOT bude linku provozovat s pěti lety v obou směrech týdně letadlem Embraer E-170. Za společnost Letiště Ostrava o tom informovala Kateřina Pustějovská. Mošnov (Novojičínsko) 10:20 26. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polská společnost LOT bude linku provozovat s pěti lety v obou směrech týdně letadlem Embraer E-170 | Zdroj: Letiště Ostrava

Po pozastavení letů do Londýna, které společnost Ryanair kvůli pandemii koronaviru přerušila na zimní období, je nyní linka do Varšavy jediným pravidelným osobním leteckým spojením z mošnovského letiště.

„Letový řád byl nastaven tak, aby přílet do Varšavy navazoval na první odletovou vlnu do západní a severní Evropy,“ uvedla Pustějovská. Z Ostravy se tak lidé dostanou například do Amsterdamu, Paříže, Curychu, Osla, Mnichova, Frankfurtu nebo Düsseldorfu.

„Tato nová linka bude hrát významnou roli v celkovém rozvoji regionu a zejména při jeho ekonomické obnově po návratu do běžného režimu po ukončení pandemie. Letecké spojení je důležité pro zajištění mobility obyvatel kraje a významně pomůže současným i novým investorům,“ uvedl generální ředitel Letiště Ostrava Jaromír Radkovský.

Epidemii navzdory

Také podle moravskoslezského hejtmana Iva Vondráka (ANO) by mohlo být hospodářské oživení regionu po pandemii díky nové lince snazší.

„Potřebujeme pravidelné letecké pojení s významným mezinárodním dopravním uzlem, který by zlepšil dopravní dostupnost regionu. Jen tak udržíme v kraji dnešní investory a přilákáme nové,“ uvedl hejtman.

Mluvčí společnosti LOT Krzysztof Moczulski řekl, že Česká republika je pro firmu důležitým trhem. „Ostrava je druhým letištěm, na které LOT létá. Jsme rádi, že i přes obtížnou epidemickou situaci se konečně podařilo spojit region s více než 60 destinacemi LOTu,“ uvedl.

Do zahraničí bez omezení

Obchodní ředitel Letiště Ostrava Stanislav Bujnovský připomněl, že do zahraničí je v současné době možné cestovat bez restrikcí. Riziko nákazy covidem-19 při pobytu cestujících na letišti i během letů je podle něj téměř nulové.

„Pravděpodobnost nákazy v letadle je 0,003 procenta. Důvodem je směr proudění a vysoká rychlost výměny vzduchu,“ uvedl Bujnovský. Letadla jsou dezinfikována a pasažéři i posádka cestují s ochranou dýchacích cest.

Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově loni odbavilo 323 320 cestujících, což bylo o 14,5 procenta méně než v roce 2018. Výrazně mu ale vzrostlo množství přepraveného nákladu, a to o 54 procent na 8392 tun. Pravidelné nákladní linky létají například do čínského Urumči nebo do Německa do Lipska či Kolína nad Rýnem.