Novartis koupí firmu AveXis, která vyvíjí lék proti svalové atrofii. Za akcie dá téměř dvojnásobek

Novartis nabídl vlastníkům AveXis za každou akcii 218 USD, což je o 88 procent více, než kolik činila páteční závěrečná cena na burze.

Novartis byl na konci loňského roku největším světovým výrobcem léků na předpis. AveXis je první akvizicí firmy od února, kdy do jejího čela nastoupil Vas Narasimhan.

AveXis vyvíjí lék AVXS-101, který by měl být v druhé polovině letošního roku předložen ke schválení americkým regulátorům. S marketingem produktu se podle vyjádření Novartisu počítá v příštím roce.

