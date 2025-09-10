Nové danění prodeje firem je kandidát na Pavlovo veto. Základ zákona je ale dobrý, říká Prokop
Sněmovna schválila vrácenou „změnovou novelu“ související s novým zákonem o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatelů. Prošel tak návrh horní komory na daňové osvobození příjmů z převodu podílů ve firmách i nad 40 milionů korun. „Senát poslal sněmovnu do role, kdy buď musela přijmout všechno včetně výjimky pro nejbohatší, nebo tam musela nechat chyby,“ říká ke změně sociolog Daniel Prokop v pořadu Život k nezaplacení.
Na základě čeho vznikl tenhle návrh?
Celá kauza, jak se vracela mezi komorami parlamentu, ukazuje, jak nedokonale vznikají daňové zákony v Česku, protože zákon se týká původně úplně něčeho jiného. Jednotné měsíční hlášení je dobrá věc, firmy nebudou muset reportovat hrozně věcí na různá místa.
Zároveň stát bude mít údaje o výplatách na jedné hromadě. Dneska ani neví, kolik daní odvádí jednotlivý zaměstnanci a podobně. Stát by tohle měl zpřehlednit, což je dobrá věc.
Ale teď se k tomu začaly přidávat různé přílepky, a jeden z nich se právě týká osvobození vysokých příjmů při prodeji akcií a podílů firem. V Česku byly tyhle příjmy dlouho osvobozeny, takže jste prodal třeba firmu za miliardu korun a neplatil z toho vůbec nic.
Nejsme jediná země, která to osvobozuje po asi 3-5 letech držení, to jsou takové ty časové testy, ale jsme jedna z nejbenevolentnějších zemí v Evropě a OECD. Na západě často podpora investování a zakládání firem funguje chytřeji, třeba každý občan může peníze vložit do těhle produktů, akcií, do vlastnictví firem, a to se mu nedaní.
Ale ne tak často tam funguje takhle krátký časový test, po kterém se vám osvobodí úplně všechno. To slouží top 0,1 procentu, stovkám lidí, kteří prodávají firmy v řádech miliard nebo stovek milionů korun.
V roce 2023 tahle vláda udělala to, že schválila, že to bude platit jenom do zisku 40 milionů korun. Když prodáte firmu, vyděláte z toho 40 milionů rozdílovou cenu oproti tomu, za kolik jste ji prodal, tak to nedaníte a daníte zisk nad 40 miliony.
Když prodáváte menší firmu, normální akcie a zabezpečení na důchod, to bude pořád fungovat, ale budou se danit extrémní zisky. To ještě ani nezačalo platit. Prvně to mělo být za prodeje v roce 2025, pak přišel pozměňovák, který to znovu ruší, a ten paradoxně podal ministr financí.
Chyby a přílepky
Na základě čeho takový pozměňovací návrh vlastně vzniká?
Tam se argumentuje, že se to neosvědčilo a přitom to ještě ani nezačalo fungovat. Je to bez analýz zrušení věci, která nebyla možná navržená ideálně ve střevech, jak to tam je uděláno. Ale je zvláštní, že se ruší bez analýz pozměňovákem, který si podá ministerstvo financí – věc, která pomůže jen velmi úzké skupině lidí, zatímco se třeba vůbec nevalorizuje sleva na první dítě.
Nejvtipnější v tom příběhu je, že oni podali pozměňovák v červnu, tehdy byla bitcoinová kauza. A tohle osvobození se stahuje i na bitcoiny, a teď to bylo nepřijatelné, takže to sněmovna nepřijala a šlo to do Senátu bez pozměňováku.
Senát tam změnil některé chyby, mimo jiné je tam spousta přílepků, spousta nápadů, které jsou dělané špatně díky tomu, že neprojdou legislativním procesem, nikdo to neoponuje. Senát tedy něco opravil a vrátil tam osvobození pro prodeje podílů firem, akcie nad 40 milionů a vyjmul z toho bitcoiny.
Takže poslal sněmovnu do role, že buďto musela přijmout všechno včetně téhle výjimky pro ty nejbohatší, nebo tam musela nechat chyby, které udělali dalšími pozměňováky. Takže je to neřešitelná situace, kterou dělají poslanci tím, že tam dávají nepromyšlené pozměňovací návrhy.
Upřímně řečeno, podle mě to je příklad na prezidentské veto, ne kvůli tomu, že všechno by tam bylo špatné – základ zákona je dobrý – ale tím, že to rozmělní pozměňováky, včetně těch, které můžou vést k velkým daňovým únikům.
To je škoda, protože právě osvobození příjmů z prodejů firmy do 40 milionů se používá i k daňovým únikům. To je trik v Česku, který se snaží stíhat finanční správa – máte dvě firmy a přes nějakou strukturu přeprodáte jednu firmu té druhé. Jedna vaše firma vám za to, že si koupila tu druhou, zaplatí peníze, které jsou v českém systému nedaněné, protože jsou osvobozené kapitálové zisky.
Kdybyste si to z firmy chtěl vytáhnout jako společník, tak zaplatíte 15 procent. Ale když uděláte fiktivní prodej a vytáhnete si to tím, že jí jakoby prodáte jednu další firmu a ona vám zaplatí za ní, tak z ní vytáhnete zisky bez toho, abyste platil daň, kterou normálně společník platí, když si vyplácí zisk.
Tyhle věci jsou využitelné pro daňové úniky, a to, že se tam dostávají 14 dní před volbami pozměňováky, je podle mě tristní stav vládnutí.