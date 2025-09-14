Nové emisní povolenky mají začít platit za rok a čtvrt. Končící vláda chce úpravy, opozice je odmítá úplně
Emisní povolenky nové generace mají platit už zhruba za rok a čtvrt. Současná česká vláda se jimi ale už zabývat nebude, takže zbydou na tu novou, která vzejde z říjnových voleb. Státy unie, včetně Česka, systém ETS 2 odsouhlasily jako jeden z nástrojů, jak dekarbonizovat a tím zmírnit dopady klimatických změn. Končící kabinet ho ale odmítá s tím, že je nutné ho upravit.
Nové povolenky zpoplatní emise za pohonné hmoty a individuální vytápění, u toho dopadnou nejvíc na uhlí. V současné podobě ale vláda ETS2 nechce přijímat.
Požaduje třeba zastropování ceny za povolenku, aby lidem nestouply platby za energie a paliva skokově, říká pro Radiožurnál ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL, kandidující za koalici Spolu.
„My určitě nebudeme transponovat, jednoznačně říkáme, že za současných podmínek takovouto implementaci nedopustíme,“ míní.
Česko o úpravách na evropské úrovni dál vyjednává s 18 státy, které změny už dřív podpořily, shodu chce mít do konce roku.
Ministr průmyslu Lukáš Vlček z hnutí STAN, který také kandiduje do Sněmovny, tyto snahy podporuje – emisní povolenky je podle něj nutné upravit a ne odmítat.
„Buďme nohama na zemi, nemůžeme bušit hlavou do stolu a dělat machry, že to někdo zruší nebo nezavede. To může být legitimní politický názor, ale s sebou to ponese pokuty a zastavení prostředků, které energetika potřebuje na svou modernizaci. Jsou to věci, které zvyšují naši energetickou bezpečnost.“
Odmítnout povolenky chtějí některé strany opozice. Třeba hnutí SPD chce zrušit Green Deal plošně, hnutí ANO nesouhlasí minimálně se zavedením povolenek.
‚Necháváme si ujet vlak‘
„Nás nemůže nikdo donutit, že ‚znásilníme‘ Parlament a ten to přijme. To není jen o tom, co bude chtít vláda. Lze předpokládat, že tady bude Parlament, který se proti tomu kategoricky vymezí,“ popisuje místopředseda ANO Karel Havlíček, který kandiduje, a dodává, že si podle něj unie přechodem na zelenou politiku nechává EU ujet vlak.
„USA opustily Green Deal, Čína se sice honosí tím, jak bude prozelená, ale stejně staví nové uhelné elektrárny. A velmi dobře vědí, proč to dělají, oni se nedívají doleva doprava, oni se soustředí hlavě na své zájmy,“ dodává.
Jenže za nezavedení povolenek by Česku hrozily pokuty. A nejen ty, jak říká Petr Holub z ministerstva životního prostředí: „(Pokuty) Jsou v desítkách milionů korun za měsíc, nejsou velké, ale přijdeme o příjmy a nebudeme mít peníze, které můžeme nalít zpátky do české ekonomiky.“
Utržené peníze za poplatky totiž mají státy přerozdělovat, pro Česko navíc výhodně, příjmy by převýšily odvody. Investovat by se měly hlavně do zateplování budov nebo ekologičtější dopravy – ať už hromadné, nebo třeba elektroaut.
Aby lidé měli na výběr čisté zdroje častěji než teď, pokračuje analytik Asociace pro mezinárodní otázky Tomáš Jungwirth Březovský: „Bude to stát, kdo bude rozhodovat, jak s nimi naloží. A měl by motivovat spotřebitele aby hledali způsoby, jak fungovat udržitelněji a s menšími emisemi.“
Část peněz taky můžou státy přímo vyplácet domácnostem, na které změny dopadnou nejvíc. To chtějí prosadit třeba Piráti. Systém má začít platit v roce 2027. Podle propočtů ministerstva životního prostředí by při zastropovaní povolenek na 45 eurech stoupla cena pohonných hmot o 3-4 koruny na litr, plynu zhruba o 10 procent.