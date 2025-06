Nové emisní povolenky? Paskvil, hodnotí Knotek. Gregorová: V některých zemích už čekají na spuštění

V Evropské unii má od roku 2027 začít platit nový systém emisních povolenek, které zdraží bydlení i dopravu auty. Česká vláda hledá spojence pro změnu systému a zmírnění dopadů. „Nálady vůči zelené politice se v Bruselu poněkud mění,“ poukazuje v Pro a proti Českého rozhlasu Plus europoslanec Ondřej Knotek (ANO). „Nemusíme nutně kompletně přepracovávat celý návrh,“ namítá europoslankyně Pirátské strany Markéta Gregorová. Pro a proti Praha 12:14 28. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nesouhlasím s teď velmi četnou argumentací konzervativců nebo patriotů, že se návrh musí komplet celý překopat, říká Gregorová | Foto: René Volfík, René Fluger | Zdroj: Koláž Český rozhlas

Měl by se systém emisních povolenek pro auta a budovy nějak změnit, aby se zmírnily dopady na občany?

Markéta Gregorová (Piráti): Já se nedomnívám, že tento úplně všemi stranami a frakcemi v Evropské unii schválený systém by se měl měnit teď, když se na něj většina zemí již připravuje.

Ale že v České republice by se naopak měla na vládní úrovni vést intenzivní debata o tom, jak následně s příjmy ze systému emisních povolenek od znečišťovatelů naložíme. Aby se nestalo to, že by se zvýšily náklady domácnostem.

Bohužel o tom se teď mezi politiky nebavíme, protože se spíše řeší, jak zvrátit něco, v čem ale nemáme žádnou podporu od jiných států. Což si myslím, že je škoda a takové trochu nepřipravené.

Pane Knotku, měl by se podle vašeho názoru změnit nějak systém emisních povolenek pro auta a budovy, aby to nemělo na občany příliš velký dopad?

Ondřej Knotek (ANO): Jednoznačně. Měl by se změnit. Je to paskvil, který neměl být schválen. Je skutečně v zájmu Evropanů tento nástroj odložit a využít čas po dobu odložení k významnému přepracování a redukci evropských zelených poplatků včetně emisních povolenek.

Změna schváleného systému?

Markéta Gregorová ale připomínala, že byl všemi schválený systém už přijat. A že je i možná pozdě se teď něco takového snažit měnit. Není?

Knotek: Slyšel jsem váš úvod, že česká vláda se to snaží změnit. Byla to právě tahle česká vláda, která pro to zvedla ruku v Bruselu, a pak to při českém předsednictví dopracovala.

Takže samozřejmě ano, přicházíme trošičku s křížkem po funuse. Nicméně odpovídá to době. Máme tady nové elementy v podobě například rozhodnutí polského ústavního soudu. Jako europoslanec mohu potvrdit, že nálady vůči zelené politice se v Bruselu poněkud mění, byť si myslím, že by poptávka po změně dokonce mohla být ještě větší.

Není pravda, že jsme v tom v uvozovkách sami, protože země střední Evropy to skutečně chtějí změnit. Není to jenom Polsko, bavíme se o Česku, o Slovensku, Maďarsku a také Rumunsku.

To znamená, že poptávka roste. Je třeba toho momentu využít a vrátit se k tomu, abychom to nastavili správně. Protože když jsem zmínil, že to je paskvil, tak Evropská komise naprosto neodhadla dopad.

Cena neměla být víc než 45 eur za tunu vypuštěného oxidu uhličitého. Nyní, na počátku nákupů, se bavíme už o 80 eurech. Může to být nakonec násobně více.

Evropská komise používala vybrané peníze pro placení neziskových organizací, které za tuto politiku lobbovaly. A některé členské státy jsou přesvědčené, že to bylo schváleno – ano, i když to bylo schváleno – podle špatného pravidla. Věcí, u kterých se můžeme pozastavit, je hodně a je skutečně v zájmu občanů to odložit a přehodnotit.

Zelená politika

Paní Gregorová, máte prostor pro reakci. Zeptám se na to, co zmínil Ondřej Knotek. A sice že takzvaně v Bruselu se mění nálada vůči zelené politice. A že na to, co bylo schváleno před pár lety, je už dnes nahlíženo jinak.

Gregorová: Je tu hodně věcí, na které bych chtěla reagovat.

Chtěla bych připomenout, že tehdy – protože oba s panem Knotkem jsme v Evropském parlamentu byli – pro ten návrh opravdu hlasovali všichni. Ti hlavní, kteří měli nějaké výhrady, byli mimochodem francouzští Zelení, to bych chtěla připomenout.

Je důležité říct, že ano, návrh ETS2 se psal v mírové době. Ale také se psal tak, aby se ta čísla dala pozměnit. Takže my nemusíme nutně přepracovávat kompletně celý návrh, pokud je tady nějaký apetit na to to třeba zpomalit.

Protože je tam možnost například snížit rychlost nástupu této legislativy až třeba o třetinu. Nebo se může vypustit větší množství povolenek, tím pádem budou levnější. Nebo se šoky můžou mitigovat zastropováním povolenek na 45 eur, s čímž se mimochodem stále počítá. Nebo se sníží cíle. Všechny ty možnosti tady jsou.

Já jen nesouhlasím s teď velmi četnou argumentací konzervativců nebo Patriotů, že se to musí komplet celé překopat, protože to je samozřejmě absolutní nesmysl. ETS2 už je i v některých zemích dokonce implementovaná a čeká na spuštění.

Měli bychom odmítnout emisní povolenky, které mají od roku 2027 zdražit bydlení a dopravu auty? Nebo je přijmout jako důležitou část boje s klimatickou změnou? Poslechněte si celou diskusi v audiu na začátku článku.