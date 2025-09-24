Nové emisní povolenky by za dva roky mohly zdražit devítinásobně. Experti radí zavést cenové pásmo
Dopady nových emisních povolenek, které by se měly zavést od roku 2027 pro benzin a naftu a pro lokální vytápění plynem a uhlím, mohou mít výrazné dopady na domácnosti. A to pokud se u nich nepodaří prosadit obranné mechanismy, aby nemohlo dojít k prudkému růstu jejich ceny. Vyplývá to z nové studie o povolenkách a zároveň návrhu mechanismu, který by bránil „neúnosnému růstu cen“, který zveřejnil ekonomický ústav Akademie věd IDEA CERGE EI.
„Bez posílení ochranných mechanismů existuje reálné riziko velmi vysokých cen, a tedy i nákladných dopadů na občany,“ konstatují autoři, kterými jsou Tomáš Protivínský a Silvester van Koten.
Evropský projekt nových povolenek ETS2 má začít platit od roku 2027, a to ve všech členských zemích EU. Předpokládá se, že na začátku obchodování by měla mít povolenka určitý strop, a to zhruba na úrovni 55 eur za tunu CO2.
Jak ale propočítali z navržených podmínek pro fungování ETS2 autoři studie, ochranný mechanismus pro regulaci skutečné ceny povolenky je slabý a umožňuje během prvních dvou let její až devítinásobný růst, což by mohlo přinést cenové šoky s dramatickými dopady na domácnosti.
Při stanovené ceně zhruba 55 eur za povolenku, pokud by se udržela, by výdaje průměrné domácnosti rostly o skoro pět tisíc korun ročně, což však v průměru znamená 0,78 procenta jejího rozpočtu. Prudší růst by ale znamenal navíc výdaje v desítkách tisíc korun a také výraznější zvýšení celkové inflace.
Cenové pásmo
IDEA proto ve studii navrhuje, aby se současný stabilizační mechanismus ceny povolenky (tzv. rezerva tržní stability), který je založen na doplňování relativně malého množství dalších povolenek na trh, navíc s časovým zpožděním, nahradil zavedením cenového pásma.
To by stanovilo minimální a maximální cenu povolenky, za kterou se s ní může obchodovat. „Je to spolehlivější a efektivnější mechanismus, který dobře funguje v jiných regionech (než je EU),“ upozornili autoři.
Systém by měl fungovat tak, že pokud by cena povolenky v aukci klesla pod minimální práh, nebyla by vydražena. Cenový strop by pak znamenal, že prodejci fosilních paliv by si za danou maximální cenu mohli povolenku kdykoliv dokoupit, pokud jich nebudou mít dost na pokrytí obsahu emisí.
Princip by se tak více přiblížil uhlíkové dani s postupně rostoucí sazbou, která, jak připomíná studie, má širokou podporu nejvýznamnějších vědců, včetně 28 laureátů Nobelovy ceny za ekonomii.
„Zavedení cenového pásma a jeho postupné zvyšování by přispělo ke stabilnějším cenám povolenek a k vyšší efektivitě evropského povolenkového systému,“ uvádí autoři z IDEA.
Cílem systému povolenek EU ETS2 je doplnit stávající povolenky ETS1 a zpoplatnit tak co nejvíce emisí CO2, které přispívají ke klimatické změně.
ETS1 již platí průmyslové firmy a elektrárny za vypouštění emisí, v současné době ale zasahují jen menší část znečištění. To ale v posledních letech roste právě v dopravě a lokálním topení. Zatížení fosilních paliv povolenkou má tak lidi motivovat k přechodu na čistší technologie.
Sociální klimatický fond
Autoři studie připouští, že ne všechny domácnosti si mohou dovolit investovat do nových zařízení, anebo pro ně nejsou čistší alternativy ani dostupné.
„Například u dopravy v odlehlých oblastech,“ uvádí s tím, že nákladná může být i investice do změny vytápění. Těmto lidem by měl pomoci Sociální klimatický fond. Nastavení podpory pro zranitelné domácnosti je pak plně v rukou národních vlád.
Podle propočtů studie na tom budou nejhůře domácnosti, které topí stále ještě uhlím. Zavedení emisních povolenek (při jejich ceně 55 eur) by pro ně v průměru znamenalo zdražení ročních nákladů o skoro 30 procent, tedy víc než devět tisíc korun.
Připlatí si ale i lidé, kteří topí zemním plynem, který by zdražil o 14,5 procenta za samotnou komoditu, v celkové ceně by byl nárůst tedy nižší. Litr nafty by povolenka zdražila asi o 12 procent, tedy asi o 3,50 koruny, včetně DPH o 4,30.
O úpravě pojistek v systému povolenek ETS 2 jednají v Bruselu nyní i politici, a to na základě iniciativy Česka, k němuž se připojilo dalších 18 států.
Minulý týden Komise podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL, ve sněmovních volbách kandiduje za Spolu) přislíbila, že zapracuje požadované mechanismy, které Česko spolu s dalšími státy popsalo v dopise odeslaném v červenci.
„Evropská komise potvrdila, že zareaguje na naše obavy a mechanismy zapracuje tak, aby cenu emisní povolenky udržela na přijatelné úrovni,“ uvedl Hladík.
Podle autorů IDEA jde o návrh pěti konkrétních opatření pro stabilizaci ceny povolenek, jedná se ale o úpravu současného systému, tedy rezervy tržní stability a o lepší zveřejňování informací o očekávaných cenách.
„Zavedení cenového pásma by vedlo ke spolehlivější stabilizaci cen, a je tedy vhodnější alternativou k navrhovaným opatřením,“ upozornili ekonomové z IDEA.