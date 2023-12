Sníží nové sazby DPH životní náklady? Většina Čechů o tom pochybuje, vyplývá z průzkumu

Češi si nemyslí, že nové sazby DPH sníží náklady na jejich život. V bleskovém průzkumu agentury Median pro Radiožurnál, kterého se účastnilo více než tisíc lidí, to uvedlo 62 procent respondentů. Celkem 31 procent dotázaných je o tom pevně přesvědčeno. Bleskový průzkum Praha 11:44 29. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Stejné nebo vyšší náklady na živobytí jako letos očekávají hlavně podnikatelé a obyvatelé Prahy.

„Snížení životních nákladů neočekávají lidé všech věkových kategorií s výjimkou těch mladších devětadvaceti let. Tam jenom polovina očekává, že se jejich životní náklady nesníží. Ale je to dáno tím, že přibližně třetina přiznává, že zkrátka neví, jak to bude,“ doplňuje analytik Medianu Ivan Cuker.

To, že jejich náklady na život poklesnou, předpokládá 26 procent všech dotázaných. Jsou to spíše voliči opozičních stran SPD a ANO. Čím jsou respondenti starší, tím spíše očekávají snížení nákladů, vyplývá z průzkumu.

„Můžeme říci, že mírně častěji nějaké snížení životních nákladů v důsledku snížení sazeb DPH očekávají voliči SPD, kde je to přibližně třetina z nich. Patrně se tam nějakým způsobem promítá přání našich respondentů,“ komentuje Cuker.

Bleskový průzkum společnosti Median pro Radiožurnál proběhl 11. až 12. prosince. Celkem se ho zúčastnilo 1009 respondentů starších osmnácti let. Náhodná statistická odchylka je přibližně 1,5 procentního bodu u postojů, které zastává pět procent respondentů, a až zhruba 3,5 procentních bodů u postojů, které zastává 50 procent respondentů.