Novela insolvencí: Exekutor tvrdí, že na oddlužení dosáhne míň lidí, podle Hůleho ale získají jistotu

Novela insolvenčního zákona má zavést tříleté oddlužení. Kritici tvrdí, že prudce poklesne návratnost splátek. „Rozšíří se skupina lidí, která se nedostane do oddlužení a zároveň bude setrvávat v exekucích," říká pro Český rozhlas Plus šéf Exekutorské komory Jan Mlynarčík. Naopak zastánci vyzdvihují větší transparentnost. „Důležitá je větší přísnost na začátku," oponuje vedoucího programu dluhového poradenství při Člověku v tísni Daniel Hůle. Praha 18:43 17. července 2024

V čem vidíte přínos i této novely?

Daniel Hůle: Jednoznačně to povede k větší transparentnosti oddlužení. Bude více jasno v tom, že kdo splní podmínky stanovené na začátku, bude na konci oddlužen. Předpokládám, že to povede i k větší přísnosti na dlužníky, takže bude do oddlužení vstupovat méně dlužníků s minimální mzdou. Je to vyvážené jak vůči věřitelům, tak vůči dlužníkům.

Jan Mlynarčík: Obávám se, že tříleté oddlužení tak dobře fungovat nebude. V novele jsou obsaženy prostředky a nástroje na to, aby dlužníci své pohledávky plnili tak, aby to bylo pro věřitelé zajímavé nebo aspoň optimálně nastavené.

Obávám se, že se tady kvůli zvýšení nezabavitelné částky rozšířila skupina dlužníků, kteří neprojdou ani tím prvním testem. To znamená, že u insolvenčního soudu nebudou moci doložit, že jsou schopni svoje věřitele uspokojit v maximální možné míře.

Změna vychází z evropské směrnice, která požaduje tříleté oddlužení pro podnikatele. Myslíte si, že bylo nutné, aby se to zkrácené oddlužení vztahovalo na všechny?

Hůle: Směrnici navrhovaly země, kde měli spotřebitelé kratší oddlužení než podnikatelé, a zkrácením oddlužení se měly srovnat podmínky. V Česku zároveň máme velký počet živnostníků, kteří pracují na švarcsystém. A potom je velmi těžké rozlišit, co jsou dluhy z podnikání a co jsou dluhy spotřebitelské.

Mlynarčík: Největší kritika se snesla na snížení doby z pěti let na tříleté oddlužení. Věřitelé argumentovali, že kvůli nastavení systému srážek ze mzdy dostanou ještě méně.

Co se týká politiků, nejvíc bylo kritizováno to, že jsme nepočkali na vyhodnocení poslední novely. Ze strany Evropské unie bylo tříleté oddlužení pro podnikatele závazkem. A ze strany ministerstva spravedlnosti došlo k určité rezignaci.

Velikost dluhů, nebo příjmu?

Zazněly námitky, co se týče věřitelů. Nehrozí, že lidé uhradí málo nebo třeba vůbec nic?

Hůle: Novela nepřináší jenom zkrácení oddlužení, ale i řadu mechanismů, které mají pohlídat, že na začátku bude důkladný přezkum, jestli člověk má příjem odpovídající jeho věku, pohlaví, vzdělání, regionu, kde se vyskytuje a podobně.

Pokud bude na začátku jeho příjem schválen, tak bude vypočítáno, kolik z dluhů má ten člověk minimálně splatit za tři roky.

V některých případech budou dlužníci nuceni zaplatit více než 30 procent, v některých méně. Doteď se oddlužení vztahuje k výši dluhů, které ale nemají nic společného s potenciálem dlužníka. Dneska nebude možné vstoupit do oddlužení s minimální mzdou.

Mlynarčík: Už během té tříleté doby musí dojít ke snížení rámce uspokojení jednotlivých věřitelů. To, co tady bylo řečeno, je sice pravda, ale je to jenom pouhá teorie. Dost se rozšířila skupina lidí, kteří na minimální srážku nedosáhnou.

Povaha Čechů je taková, že nevím, jestli budou vstupovat do řízení, kde jim správce bude určovat, do jaké práce mají nastoupit, kam mají dojíždět a tak dále.

Je potřeba nastavit nástroje tak, aby získali možnost se oddlužit i lidé, kteří už jsou dlouho v exekucích a mají obří dluhy, a tak nesplní základní filtr, aby se do insolvenčních řízení dostali. Samozřejmě s ohledem na to, aby byli věřitelé v maximální možné míře uspokojeni.

Souhlasíte s tím, že části dlužníků novela insolvenčního zákona pomůže, ale na druhou stranu zůstává poměrně velká skupina, která na to vůbec nedosáhne?

Hůle: Zpřísnění tlaku na adekvátní příjem může vést k tomu, že se pro některé lidi to oddlužení stane méně dostupné, než je. Oddlužení má ale velkou velkou výhodu pro stát, protože pokud se nám podaří přimět lidi, aby vystoupili z šedé ekonomiky, zlegalizovali si příjem a vstoupili do oddlužení, pak stát i u člověka, který dělá na minimální mzdu, získá měsíčně na odvodech 9000 korun.

Pro lidi, kteří se neoddluží, mají exekutoři jiný nástroj. A tím je zastavování marných exekucí, aby se lidé nedostávali do mnohačetných exekucí.

Mlynarčík: Toto není cesta a už vůbec bych se nebavil o spravedlnosti. Znova se plošně nastavují pravidla příznivěji pro dlužníky než vůči věřitelům. Pokud jde o marné exekuce, tak ta skupina se bude i nadále rozšiřovat.

Do oddlužení se nedostanou a vyplatí se jim šest let počkat, protože nemají žádný majetek, žádný postižitelný příjem.

Soudní exekutor už potom bude jenom vyzývat věřitele, aby se vyjádřil, zda chce exekuci prodloužit. Toto není institut vymáhání práva, to je vytváření překážky, aby se věřitel dobral svého nároku.

