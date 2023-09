Veto penzijní novely by bylo přímočařejší. Není srozumitelné, o co prezidentovi jde, říká politolog

Od 1. září měla původně platit vládní novela systému penzí, která měla zpřísňovat podmínky pro čerpání předčasných důchodů. Prezident Petr Pavel ji ale zatím nepodepsal, a dokonce zvažuje, že by zákon mohl vetovat. „Co tímto konkrétním postupem (prezident) sleduje, nerozumím,“ komentoval ve vysílání Českého rozhlasu Plus politolog a děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Stanislav Balík. Praha/Brno 11:16 1. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Dost možná chtěl dát více času lidem, aby se rozhodli. To je jeden z argumentů, které použil, že je to příliš rychlé,“ myslí si politolog Balík. | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Prezident Petr Pavel poslední srpnový den večer oznámil, že novelu zatím nepodepíše. Své rozhodnutí by měl vysvětlit během pátku. Co se podle vás od prezidenta dozvíme?

Nejsem vědma, ale skutečně se můžeme dočkat obou reakcí. Kdybych si měl osobně tipnout, tak bych řekl, že to s velkými výhradami podepíše. Ale úplně stejně si umím představit, že bude novelu vetovat. Je to zvláštní situace, koneckonců asi to dobře naznačila Alena Schillerová (ANO).

Rozumíte tomu, co prezident svým postupem sleduje?

Co tímto konkrétním postupem sleduje, nerozumím. Dost možná chtěl dát více času lidem, aby se rozhodli. To je jeden z argumentů, které použil, že je to příliš rychlé a tak dále.

Nicméně ti lidé, kterých se to týkalo, měli možnost reagovat a zažádat si o předčasný důchod, takže nerozumím, o co jde v rámci týdnů, o které by se to případně odložilo.

Může prezidentovo rozhodnutí svědčit o jeho aktuálním vztahu s vládou? Nemůže chtít prezident svým kritikům ukázat, že není provládním prezidentem, jak ho označují?

Ano, to tam zcela jistě může být, ale pak by bylo asi jednodušší, kdyby oznámil, že novelu vetuje z důvodů, které naznačoval. Vlastně jsou jiné, než používá opozice, pro kterou je reforma příliš tvrdá, nicméně prezident naznačuje, že je příliš měkká.

Nicméně ano, mohl to přímo vetovat a bylo by to přímočařejší, takto se dá těžko rozumět, o co tam při té hře jde, aby to nezačalo platit od 1. září, ale velmi pravděpodobně o několik týdnů později.

Prezident a domácí politika

Prezident Pavel je výrazný na mezinárodním poli, jak si je ale podle vás jistý v domácí politice?

Popravdě řečeno jsme ještě neměli příležitost sledovat prezidenta v zásadnějších vnitropolitických rozhodnutích a událostech.

Běžné dění, pokud si odmyslíme nějaké krizové situace nebo volební či těsně povolební období a tak dál, prezidentovi nedává moc příležitostí ukázat konkrétní jistotu, nebo nejistotu ve vnitřní politice. Takže nemáme moc podle čeho soudit.

Prezident Pavel za sebou má několik důležitých kroků ve vztahu k Ústavnímu soudu, které až na jedno zaškobrtnutí se soudcem Robertem Fremrem zvládl, teď vidíme otázku s vetováním, či nevetováním nějakého zákona. Už jsme ji v podobném případě zažili před několika měsíci, ale ještě skutečně nemáme podle čeho soudit jeho jistotu, sebejistotu, či nejistotu ve vnitropolitickém dění.

Co znamená tato situace pro vládu, jak by ji měl vysvětlovat premiér Petr Fiala (ODS)?

Těžko říct, musíme počkat na konkrétní argumenty a na to, co prezident udělá, nebo neudělá. V každém případě vláda neprotlačila tuto reformu úplně těsnou většinou, kde by se jí rozdrobila „stoosmička“, kde by tam už při schvalování byli někteří, kteří s tím nesouhlasili.

Takže nemáme důvod předpokládat, že by měla mít při případném vetu problém to přes Sněmovnu protlačit, jenom to může znamenat další vlnu obstrukcí, dalších několik dní, respektive nocí ve Sněmovně, pokud by toho opozice využila.

Nejsem si jistý, jestli prezident Pavel chce tímto způsobem povzbuzovat obstrukční události ve Sněmovně, ale toto by to pro vládu asi znamenalo.