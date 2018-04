Na stavební povolení se čeká až rok. Úředníků po změně zákona je málo a nestíhají je vyřizovat

Kdo staví, tak se musí po lednové novele zákona obrnit trpělivostí. Nově si totiž musí obstarat závazné stanovisko odboru územního plánování obce s rozšířenou působností. Jenže to třeba v Černošicích u Prahy může trvat i rok. Ministerstvo pro místní rozvoj slibuje městu pomoc se zvládáním agendy. Svaz měst a obcí varuje před kolapsem a chce s vládou jednat o změnách zákona. Původní zpráva Praha 15:00 16. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zedník (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

Na malém pozemku v Černošicích u Prahy stojí stará chata. Je vystěhovaná a už se měla bourat. Sandra Špeldová se svým přítelem tu plánují postavit dům.

„Vzhledem k tomu, že čekáme miminko, tak jsme vlastně chtěli bydlet v rodinném baráčku už na podzim, kdyby všechno šlo podle plánu,“ řekla Radiožurnálu Špeldová.

Jenže nešlo. Páru chybí k získání stavebního povolení stanovisko úřadu v Černošicích, jestli je stavba v souladu s územním plánem. A tady na Sandru a jejího přítele čekal šok. „Bylo nám řečeno, že máme 50 týdnů čekací lhůtu,“ popsala Špeldová.

Chybí úředníci

Od ledna tato stanoviska vydávají namísto stavebních úřadů odbory územního plánování obcí s rozšířenou působností. Některé z nich ale čelí velkému náporu žádostí. To je právě případ Černošic, které mají na starosti téměř celý okres Praha-západ.

„V dnešní době máme na stolech 600 žádostí, které nestíháme vyřídit. My jsme na tuto agendu vytvořili čtyři nová pracovní místa, ale v současné situaci na trhu práce se nám nepodařilo tři z nich obsadit. Velmi nás to mrzí, ale nejsme schopni takto fungovat. Pokud by se nám nepodařilo obsadit ta vypsaná místa, tak by to bylo déle než rok, než bychom vyřídili poslední z těch stanovisek,“ říká nezávislý starosta Černošic Filip Kořínek.

Právě nedostatek kvalifikovaných zájemců je podle Svazu měst a obcí hlavním důvodem problému. Nejhorší je situace kolem velkých měst, říká předseda svazu František Lukl. Varuje, že by mohlo hrozit i pozastavení nebo zdržení velkých staveb. Bude proto jednat s ministerstvem pro místní rozvoj i s premiérem v demisi.

„Úřady jsou naprosto paralyzovány a paradoxně novela, která měla přispět k rychlejšímu řízení, přispívá k tomu, že se protahují. Žádáme, abychom navrátili zdravý rozum do tohoto posuzování a odstupňovaly se stavby z hlediska velikosti, finančních nákladů, u kterých jsou tyto stanoviska nutné a v jakém rozsahu,“ vysvětlil Lukl.

Víc, než se čekalo

Stanovisko je potřeba u domů nebo třeba garáží. Naopak u drobných staveb, jako je pergola nebo skleník, být nemusí. Ministerstvo pro místní rozvoj uvedlo, že některé úřady vydávají dokument s měsíčním zpožděním.

Velmi vážná situace je ale prý jen v Černošicích. Ty resort požádaly o dočasné poskytnutí pěti úředníků. Ministryně v demisi Klára Dostálová za hnutí ANO městu přislíbila pomoc.

„Ano, ale nelze si to představit tak, že parta úředníků z ministerstva pro místní rozvoj si půjde sednout do Černošic, spíš jde těm stávajícím pomoct roztřídit závazná stanoviska. Zakopaný pes bude hodně v tom, že kvůli bezpečnosti vydáváme stanovisko na všechno, byť to zákon vůbec nevyžaduje,“ řekla Dostálová.

Podle Dostálové totiž odborům územního plánování chodí víc žádostí o stanovisko, než se původně čekalo. Za rok jich mělo být zhruba 100 tisíc. Tento týden proto rozešle úřadům metodiku, podle které mají postupovat.

Situace se bude zhoršovat

Pokud ani to nepomůže, nebrání se úpravám zákona. Situaci resort vyhodnotí do konce května. Tento týden vláda odmítla návrh Starostů a nezávislých, aby se posuzování souladu s územním plánem vrátilo zpět stavebním úřadům.

„Lidi mají ohrožené hypotéky, to za prvé. Za druhé obce mají požádáno o dotace a musí dodat stavení povolení, tak samozřejmě pak obce mohou o tu dotaci přijít,“ říká poslankyně hnutí STAN Věra Kovářová, spoluautorka návrhu.

Rozhodnou o něm poslanci. Radiožurnál oslovil desítku úřadů, například v Kladně ve Středočeském kraji nebo v Rokycanech v Plzeňském kraji. Některé z nich už vydávat stanoviska včas nestíhají. Další varují, že situace se bude zhoršovat. Největší problém vidí právě v tom, že se jim nedaří sehnat pracovníky.