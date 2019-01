Sdílení pracovního místa se odkládá. Zaměstnavatelé ho budou moct nabídnout nejdřív příští rok

Sdílené pracovní místo je jedna z mála změn, na které se odbory, zaměstnavatelé i vláda shodnou. I proto se jednání o podobě novely zákoníku práce protahují.

„Paní ministryně má představu, že do vlády půjde s novelou jen tehdy, kdy bude mít jistotu, že všechny tři strany takto souhlasí, takže proto je předčasné mluvit, co tam přesně bude,“ popisuje pro Radiožurnál místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek.

Už teď je tak jasné, že změny začnou platit nejdřív od příštího roku, a to včetně sdíleného pracovního místa.

Pomoci má zaměstnavatelům i zaměstnancům. „Umožní kratší úvazky skládat jako puzzle do pracovního místa na plný úvazek. Zaměstnanci by se pak spolu domluvili, jak se na směně vystřídají,“ vysvětluje mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Barbara Hanousek Eckhardová.

Rozvrh budou muset dělat maximálně na měsíc dopředu a odevzdat ho nadřízenému týden předem. Tím se sdílené místo liší od klasických zkrácených úvazků. O ty je v Česku minimální zájem kvůli nízkým výdělkům. „Většina lidí potřebuje živit rodinu, platit nájmy, hypotéky, a proto se to vůbec nehodí,“ říká Samek.

Jiné to zřejmě nebude ani u sdílného pracovního místa. Odbory proto nečekají, že by o něj lidé měli velký zájem. Stejně tak zaměstnavatelé, pro které to bude - stejně jako zkrácené úvazky - znamenat náklady navíc.

„Kdyby tam byl tento stimul, který by mohl být měsíčně v řádu 500, 1500 korun na místo, což si myslím, že by po dobu prvních šesti, devíti měsíců v součtu vykompenzovalo větší náklady, tak by to mohlo vést i k větší nabídce,“ říká prezident Unie zaměstnavatelských svazů Jiří Horecký.

O finanční podpoře třeba formou mzdových příspěvků nebo slev na dani uvažuje i ministerstvo práce. Sdílet jedno pracovní místo nepůjde všude. Vhodná je k tomu třeba práce na recepci nebo za pokladnou v obchodě.

Naopak představit si to zaměstnavatelé nedokážou ve zdravotnictví, školství nebo na úřadech. Tam původně sdílení místa ani nemělo být možné, nakonec to ale zákon povolí i ve veřejné sféře.