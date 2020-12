Evropská unie má rozpočet na příštích sedm let. Evropský parlament schválil částku 48 bilionů korun

Nová podmínka se bude vztahovat na celý historicky největší balík společných unijních peněz o celkovém objemu přes 1,8 bilionu eur (asi 48 bilionů korun).

Zatímco z více než bilionového rozpočtu budou moci členské země začít čerpat hned od ledna, 750 miliard eur z fondu obnovy jim bude k dispozici až poté, co národní parlamenty schválí využití nových daní a poplatků jako příjmů unijní kasy.

Právě z nich chce Evropská komise splácet půjčku, kterou si bude muset na finančních trzích kvůli mimořádnému fondu vzít.

With today's vote, the @Europarl_EN has adopted a historic budget for a historic moment. This lays the foundations for a new beginning: a greener and fairer Europe.



Now is the time to have the political and ideological courage to carry out this radical transformation. pic.twitter.com/1KOX0w5LEu