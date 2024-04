Nynější důchodová reforma je maximum možného. Vhodnou chvíli jsme promarnili, míní ekonomka

Ve čtvrtek u prezidenta Petra Pavla debatovali o důchodové reformě, kterou představila Fialova vláda a která nemá ani částečnou podporu u opozice. Proměna penzijního systému je v Česku tématem už více než 35 let a zatím bez výsledku. Proč? „Na důchodové reformě se musí domluvit politické spektrum alespoň většinově. Jinak není proveditelná,“ říká v pořadu Řečí peněz ekonomka Jana Matesová. Řečí peněz Praha 10:34 1. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Proměna penzijního systému je v Česku tématem už více než 35 let a zatím bez výsledku (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Důchodovou reformu podle ekonomky Matesové brzdí opoziční strany, které vedou politiku nulové tolerance. „Na důchodové reformě se musí domluvit politické spektrum alespoň většinově. Jinak není proveditelná,“ uvádí.

Co brání důchodové reformě? V pořadu Řečí peněz odpovídá ekonomka Jana Matesová

Proměna systému je totiž komplexní a zahrnuje tři pilíře: pracující lidé financující důchody, povinné důchodové spoření, které nelze vybrat, a doplňkové dobrovolné spoření. V současné chvíli ale Česko běží na průběžném systému. A právě na zbylé dva pilíře se čeká.

Důchody na dluh

Výstavba druhého pilíře by znamenala, že pracující lidé by přestali peníze na penzi odvádět přímo státu a začali by si je spořit do individuálních účtů. Stát by tak musel tento výpadek pokrýt.

To sice podle ekonomky možné je, muselo by se to ale odehrát ve chvíli, kdy na pracovní trh nastupuje silná generace a do důchodu odchází slabá. „Potřebujete hodně lidí, kteří pracují, odvádějí peníze na důchody a proti nim relativně málo důchodců,“ popisuje Matesová.

Půjčka státu by ale v tento okamžik byla nesmírně velká. „Abychom si to vůbec byli schopni půjčit, musíme být v dobré rozpočtové situaci a rozpočtu musí věřit finanční trhy,“ zmiňuje ekonomka.

V ideální konstelaci prvků pro reformu penzí jsme podle ekonomky byli v nultých letech nynějšího století. Tehdy ale přestavbu systému zastavil jednoznačný nesouhlas opozice a šance se tak promarnila.

Současný demografický vývoj natolik dobrou příležitost nenabízí. A to ani tehdy, jakmile po roce 2030 nastoupí do pracovního procesu generace potomků Husákových dětí. Násilné zavedení je proto podle ekonomky v současné chvíli nerealistické.

„Obávám se, že to nejsme schopni rozumným způsobem ufinancovat. Vláda má v plánu ještě doplnit reformy třetího pilíře, které jsou nutné. Myslím si, že je to maximum možného,“ uzavírá Jana Matesová.

