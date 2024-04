O květiny z českých farem roste zájem. Pro část lidí je to ale stále luxusní zboží, stěžuje si sdružení

Nárůst zájmu pozoruje například farma Krásné kvítí na Českobudějovicku. Jedním z jejích nejpopulárnějších produktů je květinový kornout.

„To jsou květy volné, nejsou svázané, ani doplněné nějakou zelení. Jsou to prostě samotné květy, které si doma naaranžujete,“ popisuje majitelka Lenka Žáková.

Rostliny společně s manželem pěstuje a sklízí na farmě, pak je vozí do Českých Budějovic. „Tam mám chlaďák a takovou vázací místnost a je to i blíž zákazníkům,“ vysvětluje.

Na nezájem si nemůže stěžovat. „Letošní sezona začala rychle a pěkně. Vrací se stálí zákazníci, to je moc fajn, máme už objednávky na spoustu svateb. Každý rok je toho trochu víc,“ dodává.

Lenka Žáková na své farmě Krásné kvítí na Českobudějovicku | Foto: Kristýna Barchini | Zdroj: Český rozhlas

Pěstováním zeleniny a také květin k řezu se zabývá i farma Svobodné hory na Strakonicku. Před třemi lety ji založili manželé Jakub a Tereza Peškovi.

„Myslím, že když už se k tomu lidé dostanou, tak zájem mají. Ale je poměrně komplikované se k nim dostat a navázat kontakt. Jakmile už třeba přijedou k nám na farmu, tak jsou nadšení,“ říká Jakub Pešek.

Oslavovat život

O české rostliny je stále větší zájem, přesto předsedkyně sdružení Výkvět Lamya Zítková Kourdi považuje trend nakupování květin za slabý.

„Je to pořád bráno jako luxusní zboží, přitom nevím, v čem je to luxusnější než třeba kafe v kavárně. Květiny se stále berou jenom jako něco k narozeninám, svátku, nějaké speciální události. Přitom by bylo dobré ten život oslavovat častěji,“ myslí si.

Většina farem, které se v Česku zabývají pěstováním květin k řezu, hospodaří na ploše kolem půl hektaru. Podle informací asociace Výkvět jich může být kolem stovky.