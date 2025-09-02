O rozpočtu se jednalo za zavřenými dveřmi, zlobí se Nacher. Nový: Čekali jsme na srpnové prognózy
Prezident Pavel označil návrh rozpočtu na příští rok za polotovar. O některých položkách se stále vyjednává, protože několik ministrů má výhrady. Ještě kritičtější je pak opozice. „Rozpočet by měl být ve volebním roce přijímán transparentně,“ tvrdí pro Český rozhlas Plus poslanec Patrik Nacher (ANO). „Připravuje se přesně podle zákona,“ oponuje mu poslanec Miloš Nový (TOP 09, Spolu). Oba zároveň letos v říjnu kandidují do Poslanecké sněmovny.
Pane Nový, jak byste hájil schodek, který je oproti plánu o 45 miliard korun vyšší?
Nový (TOP 09, Spolu): Není úplně jednoduché z mé pozice, ze strany TOP 09, hájit schodek ve výši 286 miliard korun. Naše představa by byla samozřejmě úplně někde jinde.
Odpovědný, nebo děravý rozpočet na příští rok? Debatují poslanci Miloš Nový (TOP 09, Spolu) a Patrik Nacher (ANO), oba kandidují do Sněmovny
Vzhledem k vývoji národního hospodářství a politické situaci, tím mám na mysli, že jsme ve volebním roce, se však domnívám, že daný rozpočet je vlastně maximum možného. Zároveň je sestaven realisticky tak, jak nám v tuto chvíli reálná ekonomika dovoluje.
Co říkáte na argument, že ten návrh rozpočtu je v dané chvíli maximem možného?
Nacher (ANO): Myslím si, že právě proto, že jsme ve volebním roce, by ten rozpočet měl být především přijímán transparentně. Hlavně více než třeba loni, kdy se to poprvé po třiceti letech Zbyněk Stanjura (ODS, Spolu, kandiduje do Sněmovny v Moravskoslezském kraji) jal řešit potají a zveřejnil to až na začátku září. To se stalo i teď.
Problém je v tom, že jsme, jak řekl můj kolega, ve volebním roce. Kdyby šlo této vládě o nějakou kontinuitu, tak by přece rozpočet ve volebním roce zveřejnila podle strategie nebo praxe, které tady byly za všech předchozích vlád.
To znamená, aby to bylo transparentní, viditelné a aby to i opozice mohla od začátku komentovat. Je totiž potřeba si říci, že rozpočet bude přijímat až nová Sněmovna. Jinými slovy, bylo by fér a patřilo by to k nějaké politické kultuře, kdyby vyjednávání o rozpočtu bylo transparentnější.
Není problém, že se za této vlády začal připravovat státní rozpočet v takovém režimu utajení?
Nový: Já slova Patrika Nachera naprosto odmítám. Odmítám, že rozpočet není transparentní. Odmítám slova, že se připravuje potají a podobně.
Rozpočet se připravuje přesně podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Tam před rokem došlo ke změně a byl posunut termín na schvalování rozpočtu. Hlavně z toho důvodu, že v minulosti docházelo k tomu, že první nástřel rozpočtu nevycházel z aktuální makroekonomické prognózy, která se dělá až v srpnu.
To znamená, že data nebyla úplně aktuální. V minulých letech – a je jedno, jaká vláda byla u moci – jsme pak byli svědky resortních ministrů, kteří s užmoulanou čepicí v ruce chodili za příslušným ministrem nebo ministryní financí a tam žadonili o přidání nějakých miliard a podobně.
Výdaje na obranu
Na obranu by podle toho návrhu rozpočtu měly jít rekordní výdaje. Vítáte to?
Nacher: Ano, je tam posun o bezmála 14 procent, o 21 miliard více. Jde o to, jestli jsme schopni ty peníze proinvestovat. Ne utratit. Utratit je takové neuctivé k penězům daňových poplatníků.
Já se obávám, že nikoliv. I loni, a letos to bude podobné, se těch dvou procent (HDP na obranu, pozn. red.) dosáhlo jenom díky formálnímu triku zaplacení zálohových faktur na něco, co budeme mít až za nějakých osm let. Teď jde o to, jestli takhle má být naplňován rozpočet.
Předpokládám, že mluvíte o stíhačkách.
Nacher: Ano. Formálně splníme nějaké procento, ale o skutečné obraně v reálném čase nemůže být ani slovo.
Zvládne stát nebo ministerstvo obrany tolik peněz, které by mu měly být podle toho návrhu rozpočtu svěřeny, efektivně a smysluplně proinvestovat?
Nový: Já tuto kritiku naprosto odmítám. Vycházím z toho, že hnutí ANO nechce dodržovat naše spojenecké závazky a maskuje to právě řečmi okolo efektivnosti a podobně.
Vůbec nepochybuji o tom, že naše armáda je schopna efektivně utratit svěřené finanční prostředky. Od roku 2000 totiž naše armáda nebyla financována ve výši dvou procent HDP, jak k tomu naše spojenecké závazky vedly. To znamená, že armáda je hluboce podfinancována a potřebujeme tuto propast překlenout.
