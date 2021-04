Zisk O2 v prvním čtvrtletí vzrostl o 1,9 procenta. Provoz sítí operátora je během pandemie dvojnásobný

Operátor O2 zvýšil v 1. čtvrtletí čistý zisk o 1,9 procenta na 1,29 miliardy korun. Celkové konsolidované provozní výnosy vzrostly o 5,4 procenta na 10,11 miliardy korun. Hlavními zdroji růstu byly výnosy z O2 TV, mobilních dat, ICT a dceřiné firmy na Slovensku. Kompenzovaly negativní dopad pandemie na příjmy z roamingu. Společnost to oznámila v tiskové zprávě. Praha 9:44 30. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Majoritním vlastníkem O2 je se zhruba osmdesátiprocentním podílem investiční skupina PPF | Zdroj: Profimedia

Výnosy v pevné síti se díky ICT projektům zvýšily o 8,9 procenta na 3,22 miliardy korun, mobilní výnosy se zvýšily o 1,4 procenta na 4,97 miliardy. Na Slovensku společnost rostla o 10,1 procenta na 1,95 miliardy korun. Provoz v sítích O2 byl kvůli dopadům pandemie koronaviru dvojnásobný.

Počet mobilních SIM karet v české síti O2 stoupl o 1,5 procenta na 5,952 milionu. Z toho množství smluvních klientů vzrostlo o 2,1 procenta na 3,328 milionu. Počet služeb některého z tarifů O2 TV, která funguje na pevné lince od O2 i na internetovém připojení od jakéhokoliv poskytovatele, se zvýšil o 23 procent na 563 000. Množství přípojek vysokorychlostního internetu narostlo o 2,6 procenta na 862 000.

„Už je to rok, co se potýkáme se všemi problémy, které s sebou pandemie přináší, a naše technologie a služby spolehlivě podporují práci z domova, distanční výuku a fungování společnosti. Potýkáme se s více než dvojnásobným navýšením provozu v sítích, ztíženým fungováním distribučních kanálů a často urgentnějšími potřebami na straně našich zákazníků. To si vyžaduje nejen dodatečné investice do sítí a kapacit, ale také výrazně zvýšené úsilí a kreativitu všech lidí v O2,“ uvedl generální ředitel O2 Jindřich Fremuth. Konsolidované investice meziročně klesly o třetinu na 372 milionů korun.

Dceřiný mobilní operátor O2 Slovakia zvýšil počet SIM karet meziročně o 3,2 procenta na 2,22 milionu. Průměrný měsíční výnos na zákazníka se zvýšil o 6,5 procenta na 274 korun.

Majoritním vlastníkem O2 je se zhruba osmdesátiprocentním podílem investiční skupina PPF.