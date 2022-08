Přišly o peníze u Sberbank, teď si půjčují za vysoké sazby. Obce řeší, jak uplatnit svoje pohledávky

Města a obce v Olomouckém kraji, které měly své peníze uložené ve zkrachovalé Sberbank, se postupně v insolvenčním řízení přihlašují jako věřitelé. Týká se to například Senice na Hané, která přišla o 45 milionů korun určených na stavbu kanalizace. Vedení obce teď zvažuje další kroky. Zástupci Svazu měst a obcí starostům doporučili, aby postupovali při uplatňování pohledávek společně. Olomouc 22:09 18. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Posprejovaný bankomat banky Sberbank na Strossmayerově náměstí | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Čekal jsem, že to nebude veselé, ale nečekal jsem, že to bude až tak smutné,“ krčí rameny Michal Tichý, starosta Senice na Hané (STAN), když mluví o penězích, o které obec přišla kvůli pádu Sberbank.

Na stavbu kanalizace měla obec 45 milionů korun. Teď si vedení obce muselo na dokončení stavby znovu půjčit a tím se dál zadlužit.

„Byli jsme nuceni si vzít komerční úvěr. Bohužel úrokové sazby, které jsou v současné době na trhu, jsou pro nás celkem zničující. Pěkně se nám to prodražuje,“ říká Tichý pro olomoucký rozhlas.

Obec proto zrušila některé další plánované investice. Současný vývoj a insolvence Sberbank podle Tichého obcím neslibují dobré vyhlídky. A to přesto, že už se přihlásili jako věřitelé.

„Tím, že jsme v insolvenci z insolvenčního zákona nám vyvstává pořadí nebo upřednostňování jednotlivých věřitelů. A obce a města na tom nejsou vůbec dobře. Níž už to ani být nemůže,“ popisuje starosta.

O peníze u Sberbank přišlo více než sto obcí pro celém Česku. I proto pro ně tento týden Svaz měst a obcí uspořádal seminář, na kterém podle místopředsedy a nezávislého starosty Velkého Oseka Pavla Drahovzala mluvili o nejnovějším vývoji a možnostech, které obce mají.

„V současnosti je klíčové, aby správně sepsali přihlášku do insolvenčního řízení, aby pokud možno i díky seznamu věřitelů, který byl uveřejněn v pondělí, případně kontaktovali věřitele s obdobnými zájmy, což města a obce určitě jsou, a snažili se vytvořit silnou skupinu,“ zmiňuje Drahovzal.

Svaz samospráv je podle něj připravený jednat s vládou, pokud by obcím hrozilo, že o většinu peněz přijdou.

„V tu chvíli by se měl stát právě zabývat i kompenzacemi vůči veřejné správě, protože to nejsou peníze jenom jedné osoby. Ale ty peníze jsou všech v té obci nebo městě. Obce nemůžou za to, že Sberbank nakonec šla do úpadku. To bylo rozhodnutí centra,“ doplňuje Drahovzal.

Sberbank má podle insolvenčního návrhu desítky tisíc věřitelů, kterým dlužila k 30. červnu více než 60 miliard korun.