Obce si polepší. Lidé a firmy na dani z nemovitosti zaplatili 14,6 miliardy, o 86,5 procenta více než loni

Lidé a firmy do konce května zaplatili na dani z nemovitosti 14,6 miliardy korun, o 86,5 procenta víc než loni ve stejnou dobu. Vyplývá to z dat ministerstva financí k údajům o státním rozpočtu.. Daň byla splatná do konce května, u nemovitostí s vyměřenou daní nad 5000 korun poplatníci museli do konce uplynulého měsíce uhradit první splátku a druhou musí zaplatit do konce listopadu. Loni se za celý rok na dani vybralo 12,45 miliardy korun.

Praha 12:55 4. června 2024