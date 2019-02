Novým majitelem obchodního domu Máj v Praze je firma Amádeus Real. Tesco cenu prodeje neuvedlo

Motivace učňů i známka kvality. Ministerstvo školství bude pokračovat v přípravě mistrovských zkoušek

„Pro lidi by to byl signál, že je to člověk, který má renomé v rámci cechu, že splňuje určité standardy. Pro konkrétní učně by to byla další meta v rámci jejich dalšího vzdělávání,“ vysvětlil ministr.