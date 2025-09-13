Obchodní dům Van Graaf na Václavském náměstí nahradí Zara. Detaily zatím nikdo nenabízí
Na Václavském náměstí v Praze dojde k výměně nájemců jednoho z domů. Německá firma Van Graaf, která nabízela více než 200 módních značek, prostory opustí, nahradit ji má Zara. O rozhodnutí, které nikdo oficiálně nepotvrdil, informuje server iDnes.
Rodinná firma Van Graaf spravuje pětipatrový obchodní dům o více než 10tisících metrech čtverečních od roku 2010. Nabízí v něm 200 různých módních značek, v době otevření „patřila mezi vlajkové obchody firmy mimo německý trh,“ uvádí server iDnes.
Nyní ale na výlohách visí nápisy: „Na shledanou, Praho. Zavíráme náš obchodní dům. Vše musí pryč“ a zve na 50procentní slevy. Obchod se má skutečně podle iDnes zavírat, ačkoliv to zatím Van Graaf nenapsal na své weby ani na sociální sítě. Nikdo serveru nereagoval ani na položené otázky.
„Je pravda, že se Van Graaf zavře a v Praze již nebude. Ohledně podrobností se obraťte na vedoucí prodejny,“ sdělil serveru jeden z pracovníků pod podmínkou anonymity.
Místo Van Graafu by měla zabrat jiná módní značky Zara.