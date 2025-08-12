Obchodní příměří na dalších 90 dnů. Spojené státy a Čína potvrdily nezvyšování vzájemných cel

Spojené státy i Čína potvrdily, že příštích 90 dní nebudou zvyšovat vzájemná cla. Americký prezident Donald Trump podepsal exekutivní příkaz, jímž o 90 dní prodloužil platnost stávajících 30procentních cel na dovoz čínského zboží do Spojených států. Peking nedlouho poté oznámil, že stejně dlouhou dobu ponechá celní zatížení amerického dovozu na deseti procentech, informovala v úterý agentura Reuters.

Donald Trump a Si Ťin-Pching

Dvě největší světové ekonomiky tak na poslední chvíli odvrátily opětovnou eskalaci celní války, kterou zažily na jaře krátce po Trumpově návratu do funkce. Po půlnoci na úterý amerického času (v úterý 06.01 SELČ) měla cla původně vzrůst o 115 procentních bodů. Novým termínem je podle agentur 10. listopad.

Čínské ministerstvo obchodu v úterý podle Reuters v reakci na Trumpův dekret uvedlo, že země ponechá cla na deseti procentech a podnikne kroky k odstranění necelních bariér omezujících dovoz amerického zboží.

Tříměsíční prodloužení celního smíru se očekávalo už na konci července, kdy se ve Švédsku setkali představitelé obou zemí.

Podle zdrojů webu South China Morning Post bylo v plánu, že se oba státy přihlásí k tomu, že na sebe navzájem nebudou uvalovat další cla a že nebudou obchodní válku vyostřovat ani jiným způsobem.

Spojené státy od dubna postupně zvyšovaly dovozní cla na čínské zboží až na 145 procent. Čína reagovala protiopatřeními a postupně zavedla tarify až 125 procent spolu s omezením vývozu strategicky důležitých surovin.

Po úvodním kole jednání v květnu ve Švýcarsku se obě strany dohodly na snížení svých celních sazeb o 115 procentních bodů na 90 dní.

