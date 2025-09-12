Obchodní rozhovory mezi EU a Indií jsou v klíčové fázi. Dohoda má mimo jiné rozšířit přístup na trhy

Obchodní rozhovory mezi Evropskou unií a Indií vstoupily do klíčové fáze a vyjednávači intenzivně pracují na dosažení dohody o volném obchodu do konce letošního roku. Uvedl to v pátek eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič. EU je největším obchodním partnerem Indie, vzájemná obchodní výměna v uplynulém desetiletí vzrostla téměř o 90 procent, informovala agentura Reuters.

„Maximalizujeme snahu o završení rozhovorů do konce roku,“ uvedl Šefčovič. Dodal, že dohoda by měla uvolnit prostor pro investice, snížit obchodní bariéry, rozšířit přístup na trhy a posílit dodavatelské řetězce, a to ve prospěch obou stran.

EU obnovila obchodní rozhovory s Indií v roce 2022. Jednání nabrala na tempu po letošním návratu Donalda Trumpa do funkce prezidenta Spojených států. Trumpova razantní celní politika přiměla Brusel k větší snaze o vytváření obchodních aliancí s jinými zeměmi.

Začátkem září Evropská komise oznámila dosažení obchodních dohod s Mexikem a s jihoamerickým sdružením Mercosur, které zahrnuje Argentinu, Brazílii, Paraguay a Uruguay.

Evropská unie po Indii požaduje výrazné snížení cel u automobilů, lékařských zařízení, vína, lihovin a mléčných produktů, zatímco Indie usiluje o získání lepšího přístupu na trhy EU s textilními, farmaceutickými, ocelářskými a ropnými produkty.

