Obchodní vazby EU a Ruska jsou zpřetrhané na dekády. Nehledě na dohodu o míru, míní ekonom
Americký prezident Donald Trump zintenzivnil své snahy o dosažení míru na Ukrajině. Nyní se snaží prosadit trilaterální schůzku s ukrajinským a ruským prezidentem. Jaké má současné dění dopad na mezinárodní obchod? „Trhy v tuhle chvíli příliš nevěří, že jsme velmi blízko dohodě, která by dávala dlouhodobější bezpečnostní garance nejenom Ukrajině, ale celé Evropské unii,“ popisuje pro Český rozhlas Plus Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance.
Zatímco Washington hledá vhodné místo pro trilaterální jednání, Kreml zatím schůzku nepotvrdil. Trhy většinou dostatečně silnou naději a očekávání na pozitivní změny propisují do takzvaného pozitivního sentimentu. To se ale zatím neděje.
00:00 / 00:00
Jaký dopad na ekonomiku by měla dohoda o příměří na Ukrajině? Poslechněte si Řečí peněz, hostem je hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš
„Naděje nebo sázky trhů na ukončení toho ozbrojeného konfliktu jsou velmi opatrné. Řekl bych, že spíš panuje určitá míra skepse. Pokavaď se bavíme o nějakých nadějích, tak se do cen na trzích dostávají jenom velmi opatrně,“ přibližuje Bureš.
„Je bezesporu pravda, že kdyby došlo k ukončení konfliktu, tak to riziková aktiva pocítí pozitivně. Myslím, že disproporčně pozitivně by to primárně pocítila Evropa, protože tam vidíme, že averze k riziku, co se týká celé řady evropských aktiv, narostla nejvíce. Zejména ve střední Evropě si myslím, že by to mohlo být cítit výrazněji,“ dodává.
„Myslím si, že trhy v tuhle chvíli příliš nevěří, že jsme velmi blízko nějaké průlomové dohodě, která by skutečně dávala nějaké dlouhodobější bezpečnostní garance nejenom Ukrajině, ale celé Evropské unii. To prostě zatím v cenách vidět není,“ říká hlavní ekonom Patria Finance.
Globální tržiště
Pokud by trhy skutečně očekávaly pozitivní změnu, projevilo by se to podle Bureše například na cenách zlata nebo na ziscích eura. Změnu by také čekal u energetických komodit, konkrétně u ropy a zemního plynu.
„Otázka je, jaká by byla reakce akciových trhů v Evropě. Myslím, že v tuhle chvíli se skutečně hodně hraje o podobu nějaké obchodní dohody se Spojenými státy. Do toho by samozřejmě zasáhl tento další faktor, pokud by tedy k nějaké dohodě došlo,“ upozorňuje.
Kanada zruší část cel na dovoz z USA. To je od ní hezké, uvedl Trump a chválil premiéra Carneyho
Číst článek
„Rozhodující bude nastavení nového globálního obchodního pořádku pro evropskou ekonomiku a současně úspěch, nebo neúspěch některých hlavních ekonomik evropských v čele s Německem ve strukturálních reformách, které je potřeba udělat tak, aby některé evropské ekonomiky byly konkurenceschopnější na globálním hřišti,“ doplňuje.
Po konci války bude také záležet na tom, zda bude v Evropě ochota znovu s Ruskem navázat obchodní vztahy. Přestože se v průběhu konfliktu unijní státy tvrdě stavěly proti postupování Kremlu, v minulosti výrazně čerpaly ruské energie a ropu.
„Ve finále to bude politické rozhodnutí. Ze svého pohledu laika mohu říct, že mi přijde, že obchodní vazby jsou zpřetrhané na dekády. Nehledě na to, jestli nějaká dohoda bude, nebo nebude. Osobně mám velké pochybnosti o tom, že by dohoda skutečně přinášela trvalé bezpečnostní garance Ukrajině a východní části Evropské unie,“ zdůrazňuje Bureš.
Ruská ekonomika
Ruská válečná ekonomika v současné době roste jen díky tomu, že se zvyšuje zbrojní produkce. Na druhou stranu se země stává čím dál tím víc závislá na dovozu běžného spotřebního zboží, které není schopna produkovat.
‚Jsme příliš malí na hru velkých hráčů.‘ Extrémní americká cla otřásají švýcarskou neutralitou
Číst článek
„Je zajímavé vidět, že ruská ekonomika sama o sobě pořád určitým způsobem běží. Do značné míry je to na úkor ožebračování vlastních lidí, kteří si to v politickém systému, který je tam nastaven, nechávají líbit. To je realita,“ vysvětluje hlavní ekonom Patria Finance.
„Od toho se odvíjí i to, že evropské a americké sankce, sankce Západu vůči Rusku sice mají ekonomický dopad, poškozují ruskou ekonomiku – možná o něco méně, než si Západ představoval zpočátku – ale mají podle řady odhadů hmatatelné dopady. Ale není to ten game changer, není to něco, co by Rusko přinutilo změnit válečnou taktiku a ustoupit od rozhodnutí jet v kolejích válečné ekonomiky,“ uzavírá Bureš.
Jak důležité oživení ekonomiky by přinesla dohoda o míru mezi Ukrajinou a Ruskem? Jaké budou konkrétní závěry obchodní dohody mezi Evropskou unií a USA? A bude se Trump snažit zatížit cly i farmaceutické výrobky? Poslechněte si celý díl pořadu Řečí peněz ze záznamu v úvodu článku.