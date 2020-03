Obchodníci reagují na zákaz prodeje v kamenných obchodech. Většina firem rozjíždí e-shopy

Zákaz prodeje v kamenných obchodech kvůli nákaze novým typem koronaviru výrazně zasáhl prodejce. Aby nepřicházeli o tržby, snaží se vymyslet nejrůznější řešení, jak své zboží prodat. V posledních dnech proto výrazně roste zájem o zakládání e-shopů. Ať už jde o oblečení nebo pivo. Asociace pro elektronickou komerci ale obchodníkům doporučuje prodávat i na online tržištích. Ušetří si tak totiž náklady na rozjezd internetového obchodu a reklamu. Praha 10:17 23. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nařízení o uzavření platí pro restaurace, kavárny i kamenné obchody | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Klára Hrušková má tři kamenné obchody Caresse s podprsenkami. Zakládá si na osobním přístupu a hlavně radách zákaznicím, jak správně vybrat padnoucí spodní prádlo. Od zákazu prodeje v Česku kvůli onemocnění COVID-19 ale prodávat nemůže a každým dnem tak přichází až o 35 tisíc korun na tržbách. Proto se rozhodla nové situaci přizpůsobit a klientkám poradí přes webovou kameru.

„Se zákaznicí si sedne jedna brafitérka a řekne například - teď tady máme tuhle možnost, povězte mi, co byste chtěla, líbila by se vám tahle podprsenka - a budeme se posouvat dál a dál, tak abychom dokázali poslat balíček, o kterém budeme přesvědčení, že bude fungovat,“ vysvětluje postup Hrušková.

Aby zákaznice věděly, jak bude takový online výběr probíhat, natočila Klára Hrušková instruktážní video.

„Takže já ti teď tady ukážu nějaký prádlo, tahle podprsenka je tyrkysová s růžovým podkladem, elastický lem uprostřed. Přinesla jsem pár dalších kousků, které si myslím, že by ti mohly vyhovovat,“ ukazuje ve videu možnosti Hrušková.

800 hektolitrů piva

Omezení ale pociťují prodejci z mnoha dalších odvětví, například minipivovary. Třeba Jarošovský pivovar se už připravoval na teplejší počasí, kdy tradičně roste poptávka a navařil 800 hektolitrů piva. Teď je ale nemohou restaurace prodávat a do měsíce by se mu tak jedna třetina zkazila. Narychlo proto spouští e-shop.

„My jsme ten model vymysleli tak, že si zákazníci na našem e-shopu objednají pivo a do vzdálenosti 30 kilometrů od pivovaru jim ho zavezeme až ke dveřím, Podmínkou je, že úhradu provedou dopředu, tedy zálohovou platbou nebo kartou. Takhle se s námi ani prakticky nemusí potkat, protože náš řidič jim pivo dodá až k domu,“ říká ředitel minipivovaru Miroslav Harašta.

A podobný přístup - tedy rychlý přesun prodejů na internet - praktikuje řada dalších obchodů. Stoupá tak zájem o naprogramování e-shopů. Například společnost Shoptet, která se zabývá e-shopovým řešením, zaznamenala rekordní počty objednávek na nové internetové obchody.

„Máme třeba jednoho klienta z retailu, který prodává zdravé občerstvení a běžně by u něj vývoj e-shopu trval měsíce, protože by se ladil každý obrázek. Nyní vidíme, že se e-shop připravil za pár dnů a už vidíme, že své zboží nabízí pomocí rozvozu,“ sděluje marketingový ředitel společnosti Shopter Radek Hudák.

Současná situace tak může být i příležitostí pro prodejce, jak mohou oslovit nové zákazníky. Jan Vetyška, výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci, ale dodává, že ne všichni mohou uspět.

„Čím déle budou trvat tato opatření a čím více to bude provázané na další dodavatele, tak to samozřejmě spousta e-shopů nemusí přežít. Některé e-shopy, které budou mít problém s dodáváním zboží s nějakým řetězcem. Přece jen zavírají se hranice, situace je komplikovaná na celé světě. V tuto chvíli už to bude jen horší a horší, protože dopravní řetězec bude trvat déle, pokud je delší, musí mít e-shop dostatečné cash flow (to znamená obrat peněz), aby sám sebe uživil,“ vysvětluje Vetyška.

Pro malé živnostníky je tak podle Vetyšky lepší cestou prodávat své zboží na nejrůznějších online tržištích, než aby sami řešili například dopravu, výrobu stránek a investice do reklamy. Vstříc malým prodejcům, kteří nemají vlastní internetový obchod, vycházejí velcí online hráči jako je třeba Alza nebo Mall.