Sklizeň obilí i brambor bude slabší, u řepky bude nejhorší za 14 let, odhadují statistici

Letošní úroda řepky je nejnižší za posledních 14 let. Podle odhadu Českého statistického úřadu sklidili zemědělci 1,027 milionu tun, což je o 17,5 procenta méně než loni. V meziročním srovnání si o 1,4 procenta pohoršily i obiloviny. Úroda brambor je ve srovnání s loňskou nadprůměrnou sklizní nižší o 3,5 procenta, může za to hlavně úbytek ploch. Polepší si naopak cukrovka, slunečnice a mák. Vyplývá to z údajů, které v pátek zveřejnili statistici.

Praha 10:48 15. října 2021