Objem hypoték v srpnu klesl o 14 procent. Nová půjčka na byt vyjde v průměru na čtyři a čtvrt milionu
Banky a stavební spořitelny v ČR poskytly v srpnu hypotéky za 33,1 miliardy korun, což je proti červenci pokles o 14 procent. Nové úvěry bez refinancování klesly o 11 procent na 25,9 miliardy korun, přesto byly letos druhé nejvyšší. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor.
V meziročním vyjádření růst objemu poskytnutých hypoték v srpnu zvolnil na jedno procento z červencových 53 procent. „Navzdory korekci zůstala srpnová aktivita druhá nejsilnější v letošním roce, a to jak počtem, tak objemem,“ uvedl hlavní ekonom asociace Jaromír Šindel.
„Na rozdíl od předchozích let se během prázdninových měsíců trh nepropadl, naopak pokračuje v růstu. Zvyšuje se také podíl refinancovaných hypoték,“ doplnil vedoucí hypotečních služeb Air Bank Marek Richter.
Počet nových hypoték v srpnu klesl o 13 procent meziměsíčně na 6086, což je o šest procent méně než před rokem. Od počátku roku dosáhl počet nových hypoték 49 700 kusů, což je více než čtvrtinový nárůst.
Objem refinancovaných a navýšených úvěrů, interně či z jiné instituce, v srpnu klesl na 7,2 miliardy korun. I tak je to o 84 procent více než průměrných 3,9 miliardy refinancovaných v loňském roce a více než dvojnásobek v porovnání s 2,2 miliardy refinancovanými v roce 2023.
Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték pak vzrostl na téměř 22 procent, což je nad loňským průměrem 17 procent.
Úrokové sazby nových úvěrů pokračovaly v mírném poklesu a snížily se v průměru ze 4,53 procenta na 4,52 procenta. Snížení potvrzuje klesající trend pod pěti procenty naposledy zaznamenanými v červenci 2024. Její srpnová úroveň je tak o 0,46 bodu níže než sazba 4,98 procenta sazba před rokem, což snižuje měsíční splátku hypotéky přibližně o 1,2 procenta čistého příjmu žadatele, tedy o 1100 korun.
Pro srovnání průměrná hodnota hypoteční sazby v roce 2024 dosáhla 5,07 procenta v porovnání se sazbou 5,81 procenta v roce 2023.
„Dočasné mírné zlevnění by mohly přinést časově omezené akční nabídky některých bank, nicméně vzhledem k vývoji cen úrokových swapů nelze v následujících měsících očekávat výrazný pokles sazeb u hypotečních úvěrů,“ upozornil manažer hypoték Komerční banky Ondřej Šuchman.
Průměrná velikost skutečně nově poskytnuté hypotéky v srpnu nepatrně klesla na 4,26 milionu korun v porovnání s červencem. Její velikost je ovšem i tak o osm procent vyšší než 3,95 milionu korun před rokem. Průměrná hodnota od loňského dubna vesměs postupně roste a o 23 procent převyšuje předcházející rekordní úroveň z listopadu 2021.
Kombinace poklesu úrokové sazby a vyšší průměrné hypotéky v srpnu 2025 ve srovnání s průměrnými hodnotami z roku 2024 zvýšily průměrnou měsíční splátku hypotéky o 2000 korun.